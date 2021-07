Ilary Blasi porta Totti al ristorante georgiano – Solonotizie24

Scena da incubo per Francesco Totti durante la vacanza in Russia? A quanto pare l’ex Capitano della Roma non avuto tutti gradito il ristorante georgiano scelto dalla moglie che ha ripreso tutto con il suo cellulare. Video che in men che non si dica è diventato virale sul web.

Si è da poco concluso un importante banco di prova per Ilary Blasi che ha avuto modo di mettersi in gioco nel programma dell’Isola dei Famosi, dopo che l’amica e collega Alessia Marcuzzi ha ceduto il testimone della conduzione. Il reality show le ha riservato comunque un grandissimo successo, mper la moglie del Capitano della Roma gli impegni lavorativi non sono di certo finiti qui.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo la pubblicazione di alcuni video che raccontano alcuni momenti della vacanza che Ilary Blasi e Francesco Totti stanno vivendo nel cuore di Mosca. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Ilary Blasi porta Totti al ristorante georgiano – Solonotizie24

Ilary Blasi scaccomatto al marito?

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, in questi giorni Ilary Blasi si trova in Russia insieme a Francesco Totti ed alcuni amici unendo così l’utile al dilettevole, dato che la coppia ha raggiunto la città di Mosca per via di alcuni impegni lavorativi ai quali hanno preso parte insieme.

Il momento di divertimento, però, si è trasformato in un piccolo ‘incubo’ vissuto da Francesco Totti che non ha proprio gradito una scelta messa in atto dalla moglie che ha provato l’ex calciatore registrando così la sua reazione inaspettata durante la pausa pranzo.

Ilary Blasi porta Totti al ristorante georgiano – Solonotizie24

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci pronta per Battiti Live e per sostituire la D’Urso

Francesco Totti su tutte le furie

Ilary Blasi in vista della vacanza a Mosca insieme al marito a tutto senza lasciar nulla al caso, come appunto la selezione del ristorante durante le pause pranzo. Non a caso, la conduttrice insieme al gruppo di amici hanno deciso di provare le prelibatezze della cucina georgiano, un vero e proprio must in Russia dove sono presenti numerosi locali che propongono i piatti della tradizione culinaria in questione ai loro turisti.

A non gradire molto, però, è stato proprio Francesco Totti, nonostante Ilary Blasi (divertitissima nel filmare la scena) abbia cercato in tutti i modi di far provare i piatti da lei scelti al ristorante. Un piccolo momento esilarante della vacanza della coppia, che ha divertito i fan e gli amici presente al tavolo ma che di certo non ha fatto cambiare idea a Francesco Totti sulla cucina georgiana!