Francesco Totti, Ilary Blasi si lancia nel vuoto e prende in giro il marito: “Si è caga**o sotto”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie dello spettacolo più salde il segreto del loro matrimonio, che dura dal 2005, è la complicità e l’ironia che li lega nonché la loro capacità di non prendersi mai troppo sul serio. Anche sui social i due non mancano di lanciarsi simpatiche frecciatine e di recente Ilary Blasi ha preso in giro Francesco Totti e immortalato tutto su Instagram. Cosa è successo è presto detto, in pratica la conduttrice ha deciso di provare il famoso “volo dell’angelo” di Rocca Massima, in provincia di Latina ma a farle compagnia il marito non c’era. A chi le chiedeva che fine avesse fatto Francesco Totti, Ilary Blasi con la nota schiettezza ha ammesso:

“Dov’è il Capitano? Il Capitano si è cag*to sotto, va detto.”

Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza: lei si lancia nel vuoto, lui prende il sole

Se dunque Ilary Blasi si è coraggiosamente lanciata nel vuoto per provare l’ebrezza di restare sospesa a 310 metri d’altezza, Francesco Totti ha preferito non avventurarsi rimando in spiaggia a prendere il sole. Ilary Blasi, infatti, con delle storie su Instagram ha documentato il suo lancio insieme ad un’amica e dopo ha preso in giro il marito mostrando come lui in tutto questo fosse rimasto a prendere tranquillamente il sole su una sdraio. Va detto, infine, che il capitano ha accettato con ironia la presa in giro della moglie.

Ilary Blasi svela un retroscena: perché si è presa una pausa di due anni dalla tv

Ilary Blasi quest’anno l’abbiamo vista al timone dell’Isola dei famosi ma precedentemente si era fermata per due anni, prendendosi una pausa dalla tv. E di recente la conduttrice ha rivelato un inaspettato retroscena.

L’articolo Ilary Blasi prende in giro Francesco Totti: “Si è cag**o sotto”, il motivo sembra essere il primo su LaNostraTv.