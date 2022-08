Ilary Blasi pronta a dire la verità sulla rottura con Totti: contesa in Tv?

Francesco Totti, la ex moglie pronta a dire tutta la sua verità in Tv? L’indiscrezione

Dopo che Ilary Blasi e il famoso ex calciatore hanno annunciato la fine del loro matrimonio ne sono state dette di ogni. Tuttavia i due si sono guardati bene dal commentare qualsivoglia gossip. Ed ecco che in queste ultime ore è circolato un nuovo rumor sulla popolare conduttrice. Di cosa si tratta? In pratica il popolare giornalista Ivan Rota su Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la presentatrice se la starebbero contendendo in Tv per dire finalmente la sua verità sulla rottura con l’ex marito:

“Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti…”

Ilary Blasi contesa dalle due conduttrici: da chi andrà ospite?

Successivamente Ivan Rota su Dagospia.it ha anche colto la palla al balzo per rivelare chi sono le conduttrici che starebbero cercando in tutti i modi di avere la collega ospite nelle loro trasmissioni per raccontare una volta per tutte la verità sulla rottura con Francesco Totti, il quale continua ad essere al centro del gossip:

“La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”

Con tutta probabilità se dovesse accettare di dire la sua verità su tutta questa faccenda potrebbe scegliere proprio il salotto Tv della sua grande amica Toffanin.

La conduttrice vuoterà il sacco in Televisione dopo aver lasciato Francesco Totti? Il rumor

Il giornalista di Dagospia.it ha poi fatto un’importante precisazione. Difatti quest’ultimo ha tenuto a chiarire che Ilary Blasi pare non abbia ancora sciolto le riserve se andare o meno in Televisione per svelare il motivo per cui è finita con il popolare ex capitano della As Roma dopo ben 20 anni insieme, di cui 17 di matrimonio:

“Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta…”

Cosa deciderà di fare? Chissà, intanto sull’ultimo numero del magazine Chi uscito proprio oggi in tutte le edicole sono state pubblicate altre foto dell’ex calciatore che usciva dalla casa della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

L’articolo Ilary Blasi pronta a dire la verità sulla rottura con Totti: contesa in Tv? sembra essere il primo su LaNostraTv.