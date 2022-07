Ilary Blasi pronta a dire tutta la verità in Tv: ecco dove e quando

Verissimo, la ex moglie ospite a settembre? Arriva la nuova indiscrezione

Ilary Blasi è finita al centro del gossip dopo aver annunciato la sua separazione da Francesco Totti. E da quel momento non c’è stato un solo giorno in cui non siano uscite indiscrezioni sulla loro rottura e presunti nuovi flirt con altri eventuali partner. Oggi anche il settimanale Nuovo ha posto le sue attenzioni sulla ex coppietta, cogliendo la palla al balzo per svelare un nuovo retroscena. Di cosa si tratta? In base ad alcune indiscrezioni pare che la popolare conduttrice dirà tutta la sua verità sulla rottura con l’ex marito nel salotto di Silvia Toffanin:

“Secondo i beninformati, sarà proprio nel salotto Tv della Toffanin che a settembre, quando tornerà in onda il programma Mediaset, Ilary dirà la verità sulla fine dell’amore con Totti…”

Ilary Blasi e la conduttrice del programma del sabato pomeriggio complici da sempre: il retroscena

Successivamente il magazine Nuovo ha anche fatto notare che Silvia Toffanin e la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi sono molto amiche (fin dai tempi di Passaparola). E proprio quest’ultima ha da sempre ‘sfruttato’ il salotto televisivo della sua migliore amica per parlare della sua vita privata, come è successo mesi fa:

“Quelle sue dichiarazioni in cui ha smentito tutti i vari gossip adesso suonano come un tentativo di salvare le apparenze e il matrimonio con la complicità dell’amica fedele…”

Non sorprenderebbe quindi nessuno se la Blasi, la quale è finita sotto i riflettori del gossip, voglia chiarire tutta questa faccenda proprio a Verissimo.

Francesco Totti e la sua ex moglie: ecco tutte le indiscrezioni di queste ultime ore

In attesa di sapere se davvero Ilary Blasi andrà a settembre dalla sua amica Silvia Toffanin a parlare della fine del suo matrimonio facciamo un po’ il punto della situazione sui gossip circolati online in queste ultime ore. Il Corriere ha rivelato che l’ex calciatore pare abbia la seria intenzione di rompere il silenzio dopo il retroscena svelato sull’ultimo numero del magazine Chi. Ma non è finita qua perchè il settimanale Oggi e il portale Dagospia hanno invece pubblicato alcune foto di una cena in cui è stata sorpresa mesi fa la presunta nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi, allo stesso ristorante in cui c’era anche la ex coppietta. E ovviamente sono stati tanti ad ipotizzare che Noemi non fosse lì casualmente.

