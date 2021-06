ilary-blasi-pronta-per-una-nuova-grande-avventura:-un-successo-dopo-l’altro

Nella nuova stagione televisiva di Mediaset si attende un programma mai visto prima presentato dalla bionda showgirl.

Ilary Blasi è una conduttrice di grande successo che, grazie alla sua competenza e avvenenza, è riuscita, passo dopo passo, a farsi apprezzare dal pubblico. Il salto di qualità, forse, lo aveva fatto, entrando nella famiglia de Le Iene. Da quel momento in poi, la sua carriera non si è più fermata.

Numerosi, quindi, oltre al sopracitato, i programmi tv a cui ha preso parte sia come spalla che come conduttrice di primo piano. Per fare qualche esempio, possiamo ricordare Zelig, Festivalbar, Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi.

Per di più, questa star televisiva ha anche prestato il volto per svariate campagne pubblicitarie come Stroilo oro, Vogue e Vodafone. Insomma, una donna che ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo e che ha anche avuto il tempo di crearsi una bella famiglia insieme con il calciatore Francesco Totti. Oggi la coppia ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Comunque sia, guardando al futuro, pare proprio che la showgirl romana abbia in serbo anche una novità che probabilmente farà piacere ai suoi migliaia di fans. E, a dire la verità, non c’è nemmeno molto da attendere.

Ecco che cosa farà Ilary prossimamente

Eh sì, perché secondo fonti accreditate l’imminente stagione televisiva ci regalerà un nuovo programma con un format finora non ancora sperimentato dai canali nostrani. Un po’ di aria fresca, a quanto pare.

La trasmissione in questione, perciò, si intitola Star in the star e sembra una specie di via di mezzo tra Tale e Quale show e Il Cantante mascherato. Protagonisti di questo show musicale saranno infatti una manciata di vip che vestiranno i panni di un cantante famoso.

La sfida a cui una giuria apposita e gli spettatori saranno sottoposti è molto semplice: scoprire chi si nasconde sotto la maschera. Insomma, un’idea che viene dalle televisioni estere, ma che ha tutte le carte in regola per portare a casa degli ascolti più che soddisfacenti.

La Blasi, a questo punto, sembra proprio che sia stata scelta per inaugurare questo programma nel nostro bel Paese. In Germania, peraltro, al timone c’era niente po’ po’ di meno che la popolarissima Michelle Hunziker. Non ci resta, allora, che prepararci a quest’altra avventura della bella Ilari su Canale 5.