ilary-blasi-senza-mezzi-termini-su-star-in-the-star:-“questa-volta-nessuno-mi-ha-…”

Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione e questa volta lo farà con un nuovo programma. Ebbene sì, la moglie di Francesco Totti si sta godendo proprio gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in televisione con un nuovo programma intitolato Star in the star. A pochi mesi quindi dalla fine del reality L’isola dei famosi da lei condotto in questa edizione 2021, Ilary quindi si è goduta qualche settimana di vacanza ma adesso è pronta per portare avanti questo nuovo progetto di Canale 5. Ma di cosa si tratta e quando andrà in onda il programma?

Ilary Blasi torna in tv con un nuovo programma tutto suo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare quindi, Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma intitolato star in the star che andrà in onda su Canale 5. Stando alle anticipazioni sembrerebbe che in qualche modo, questo programma possa essere paragonato a Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti e ancora a Il cantante mascherato ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. A dare qualche anticipazione riguardo lo show in questione è stata proprio lei Ilary Blasi la quale si è concessa una intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Star in the Star, il nuovo programma di Ilary

“Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io. Non ha importanza se è un vantaggio essere la prima a condurre il programma, poi ognuno dà la sua impronta. Però mi piace l’idea di fare qualcosa di nuovo”. Queste le dichiarazioni di Ilary. Non si sa in realtà il giorno preciso in cui il programma verrà mandato in onda, ma il debutto di Ilary Blasi con questo show sembra essere davvero imminente. “Non vedo l’ora di iniziare. E’ uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione. Sono curiosa”. Questo ancora quanto aggiunto dalla nota conduttrice nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Anticipazioni e news sul nuovo programma di Canale 5

Una cosa però sembra essere certa ovvero il fatto che ci saranno dei concorrenti e ci sarà anche una giuria. Uno dei giurati sembra essere proprio lui Claudio Amendola, ma ci saranno anche Andrea Pucci e Marcella Bella. Questa è la conferma data da Ilary Blasi, che ha lanciato così una indiscrezione davvero molto importante. Insomma c’è grande attesa nel capire che tipo di programma sarà quello condotto da Ilary.