Ilary Blasi si è fatta scappare un’indiscrezione su Francesco Totti? Lo scoop

Segnalazione inaspettata sulla conduttrice: sorpresa a parlare del padre dei suoi figli

La separazione tra Ilary Blasi e il marito, continua a essere uno degli argomenti verso cui l’attenzione non diminuisce affatto. Nelle scorse ore è arrivata una segnalazione inaspettata all’influencer napoletana Deianira Marzano sulla conduttrice, visto che uno dei tanti utenti della rete le ha confidato:

“Sul lago di Braises parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi tutte le cose a casa, e che i figli sono con il padre ora”.

La presentatrice del noto reality si sarebbe presa tutte le sue cose da casa: si è riferita alla villa a Sabaudia?

I gossip e retroscena sulla fine dell’amore tra Francesco Totti e la nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, continuano a non fermarsi. Ilary Blasi dopo il viaggio in Tanzania con i figli e la vacanza trascorsa a Sabaudia, si trova nelle Dolomiti come dimostrano le fotografie che lei stessa ha condiviso sul suo profilo Instagram. Una segnalazione arrivata alla blogger Deianira Marzano racconta cha la famosa presentatrice che ha preso una drastica decisione cioè quella di prendersi una pausa lunga dalla tv, avrebbe portato via tutto ciò che le appartiene dalla propria casa e che i figli attualmente si trovano con l’ex calciatore. Per quanto riguarda il primo scoop, è probabile che la chiacchierata 41enne si sia riferita alla villa Sabaudia, perchè stando a delle indiscrezioni l’appartamento coniugale spetterebbe a lei.

L’ex calciatore con una misteriosa donna a fine gennaio: si trattava della sua presunta fiamma?

E’ emerso un nuovo retroscena sulla presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. In particolare Leggo ha fatto sapere che l’ex calciatore lo scorso 30 gennaio è stato sorpreso all’aeroporto di Fiumicino con due uomini e una donna: nello scatto fotografico in questione appare un’amica misteriosa che sembra essere proprio la 34enne romana che avrebbe fatto breccia nel cuore del capitano della Roma, e tale indizio fa ipotizzare che tra i due potesse essere già in corso una relazione. Intanto a quanto pare i diretti interessati al momento starebbero facendo di tutto per viversi la loro storia d’amore lontano dai paparazzi.

Di recente però l’ex moglie di Mario Caucci è stata pizzicata mentre era diretta verso uno yacht in cui a quanto pare aspettava l’arrivo del noto ex calciatore. A detta de Il Messaggero, inoltre i due starebbero avrebbero stretto un accordo prima di mostrarsi insieme pubblicamente, cioè quello di uscire allo scoperto soltanto quando la battaglia legale con la nota conduttrice sarà terminata.

L’articolo Ilary Blasi si è fatta scappare un’indiscrezione su Francesco Totti? Lo scoop sembra essere il primo su LaNostraTv.