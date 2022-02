ilary-blasi-spegne-le-voci-di-una-crisi-con-totti?-un-gesto-non-passa-inosservato

Ilary Blasi, una storia sui social mette a tacere il gossip? C’entra Francesco Totti

Negli ultimi giorni è rimbalzata ovunque la voce di una crisi profonda tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma un gesto della showgirl e conduttrice televisiva potrebbe spegnere i rumors. Ieri è andato in onda C’è Posta per Te e tra gli ospiti della serata vi era proprio Francesco Totti, accorso per fare una sorpresa. Ilary, a casa, ha pubblicato su Instagram una storia in cui è intenta a guardare il programma di Maria De Filippi proprio mentre a parlare era il marito, ripreso in primo piano. Un gesto che molti hanno individuato come risposta ai gossip sulla loro crisi.

Francesco Totti a C’è Posta per te: non menzionato in alcun modo il rapporto con Ilary Blasi

Durante l’ospitata di Francesco Totti a C’è Posta per te non c’è stato alcun riferimento alla crisi o alla presunta crisi con Ilary Blasi. Molti si sono chiesti come mai ma la risposta è ben che ovvia: le puntate vengono registrate con molti mesi di anticipo ed è per questo che il giorno in cui Totti si sarà presentato agli studi Mediaset non c’era alcun bisogno di toccare un argomento delicato, che probabilmente non sarebbe stato toccato neanche se si fosse registrato poco prima della messa in onda.

Ilary Blasi, Francesco Totti ha un’altra donna? Si tratterebbe di Noemi Bocchi

Oltre a vociferare lungamente che tra Ilary Blasi e Francesco Totti sia incorsa una crisi profonda, i gossip sono andati oltre affermando che il campione del mondo potrebbe già aver trovato una nuova fiamma, conosciuta grazie ad Alex Nuccetelli la cui partecipazione è saltata a L’Isola dei Famosi. La donna in questione sarebbe Noemi Bocchi, e pare che il capitano si sia invaghito da tempo tanto che avrebbe anche fatto un regalo per San Valentino. Entrambi, in ogni caso, per ora hanno smentito questa voce e non resta che attendere ulteriori informazioni.

