ilary-blasi-splendida-nella-tuta-zara-sul-sito-a-sole-49-euro.-e’-corsa-a-comprarla,-dove-trovarla-prima-del-sold-out

Ilary Blasi ha indossata una tuta della nuova collezione di Zara che costa solo 49,95 euro. Lei è sicuramente la donna del momento. Per due anni l’abbiamo vista inciampare sul piccolo schermo, con ascolti che non soddisfavano le aspettative della Mediaset. Inizialmente c’è stato il flop della prima edizione de L’Isola dei Famosi da lei condotta. Dopo il fallimento di Star in the star, considerato da tutti una semplice copia del più seguito Tale e quale show, in onda nello stesso periodo sulla Rai e condotto da Carlo Conti. Ma la rete ha deciso di continuare a puntare su di lei, dando la colpa ai format e ai concorrenti piuttosto che al suo modo di presentare.

Così Ilary Blasi ha avuto la possibilità di condurre una nuova edizione de L’Isola dei Famosi e la sua perseveranza ha avuto i risultati sperati. Il reality è stato seguito al punto che la Mediaset ha deciso di prolungarlo, con grande soddisfazione della presentatrice. La romana ha un modo di condurre schietto e simpatico, che piace molto al suo pubblico. Nondimeno, a volte vorremmo che indagasse maggiormente sui gossip che coinvolgono i naufraghi dell’Honduras. Spesso le telecamere si puntano su di lei e sui suoi outfit sempre alla moda, sui suoi occhi azzurri e sul fisico mozzafiato.

Proprio durante il periodo della conduzione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi stava affrontando la crisi con Francesco Totti. Crisi che si sta tramutando nella separazione che ha lasciato senza parole l’Italia intera. La coppia era uno dei capisaldi del gossip nostrano e nessuno avrebbe pensato che i due sarebbero arrivati a un divorzio. Ma adesso il capitano è già alle prese con un’altra relazione, mentre la presentatrice sta assumendo sui social i soliti atteggiamenti di una donna appena tornata single. Fisico mozzafiato, scatti sensuali, sta facendo impazzire i suoi follower.

Ilary Blasi adesso è realmente diventata la donna del momento. La separazione da Francesco Totti la mette in cima a tutto il gossip italiano. La sua presenza e il suo successo in televisione non fanno altro che rafforzare la sua posizione. Per questo siamo sicuri che la tuta di Zara da lei indossata andrà a ruba in brevissimo tempo. Non capita tutti i giorni che le star del piccolo schermo indossino abiti economicamente accessibili anche a noi comuni mortali. Ma il marchio spagnolo sembra conquistare sempre più personaggi famosi di tutto il mondo, a partire da Kate Middleton sino ad arrivare a Chiara Ferragni.

Adesso anche Ilary Blasi ha deciso di mostrarsi con un capo della nuova collezione di Zara. La donna si è ripresa probabilmente nel bagno della sua grande villa, per un classi selfie da toilette e per diversi video in cui ha messo in mostra i dettagli del suo abbigliamento. Si tratta di una tuta intera di jeans caratterizzata da delle aperture sul laterale che mettono in mostra i fianchi. La tuta si trova ancora sul sito di Zara al prezzo di 49,95 euro.

