ilary-blasi,-spunta-l’investigatore-privato:-scoperta-choc-su-francesco-totti

Emergono ulteriori dettagli sulla separazione della celebre coppia

Sono passati ormai diversi giorni dall’annuncio ufficiale della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quella che era la coppia più amata d’Italia, quasi all’improvviso si è sciolta, scatenando il gossip in ogni angolo del Paese. A Roma non si parla d’altro, così come sui principali rotocalchi. E il settimanale di Alfonso Signorini Chi ha riportato nuove curiosità e retroscena sulla separazione tra i due vip. Sul giornale diretto dal conduttore del GF Vip è venuta fuori una versione totalmente differente della storia che per la prima volta rende pubbliche le presunte colpe e gli inganni del Capitano fino ad oggi ancora avvolti nel mistero. Francesco Totti, incapace di resistere alle tentazioni con la nuova fiamma Noemi non solo avrebbe approfittato dell’assenza di Ilary per avviare la sua relazione con la Bocchi, ma avrebbe coinvolto l’intera famiglia per depistare quello che poteva diventare ogni possibile sospetto.

Ilary Blasi e il detective privato sulle tracce di Francesco Totti

Ed è qui che viene fuori una curiosità che ha del sorprendente. Come ricostruito dal settimanale Chi, la conduttrice dell’Isola dei famosi avrebbe iniziato a sospettare quando i figli della Bocchi, nuova fiamma di Totti, hanno deciso di seguire su Instagram Isabel, figlia di Totti e Blasi: “Ilary allora decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”. L’ex Roma ad un certo punto avrebbe anche deciso di riappropriarsi del proprio account Instagram, una volta compreso che nella sua sezione direct di Instagram arrivavano dei messaggi dalla stessa Noemi, togliendolo dalla gestione della sorella di Ilary. Retroscena decisamente forti e che nessuno avrebbe mai e poi mai immaginato.

Totti ha negato la nuova relazione: ecco cosa ha scaturito le ricerche della conduttrice

Chi ha poi proseguito nell’opera di rivelazioni scottanti sulla fine del matrimonio più amato d’Italia. A febbraio Dagospia ha parlato per la prima volta della frequentazione tra il Capitano e Noemi Bocchi, ma l’ex calciatore avrebbe negato tutto con Ilary Blasi. La bionda presentatrice avrebbe in questo modo creduto alle parole del marito, al punto da andare a Verissimo a scagliarsi contro le malelingue. Ma poi, l’episodio raccontato nel precedente paragrafo ha scatenato i dubbi della conduttrice.

