Ilary Blasi, Svelata la relazione proprio con lui. “Un famosissimo e potente di Mediaset”. Altra mazzata dall’ex marito

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro divorzio, è un continuo parlare di loro e soprattutto dei loro presunti tradimenti. Adesso a intervenire è stato Alex Nuccetelli, pr e carissimo amico dell’ex campione della Roma che è stato intervistato dal programma radiofonico Turchesando. Ovviamente, l’uomo ha cercato di prendere la parti del calciatore a discapito della show girl, l’unica che sembra rimanere silente davanti i continui attacchi che le vengono perpetuati. In questo caso è stato addirittura affermato che le corna di lei sono molto più gravi di quelle di lui.

Per cominciare, Alex Nuccetelli ha voluto parlare della nuova fiamma di Francesco Totti, soffermandosi su quanto i due siano felici insieme e su quanto lei non lo stia utilizzando per la sua popolarità: “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, speculazioni. Si è comportata bene. In questo sono in sintonia e molto coesi”. Sicuramente questa è voluta essere una frecciatina a Ilary Blasi, che è stata accusata moltissime volte di aver usato il suo matrimonio con il calciatore per avere successo nel mondo del piccolo schermo, dove aveva cominciato come semplice letterina.

Oggi la show girl è alla conduzione di diversi programmi televisivi, ma l’accusa è quella di essere al suo posto solo grazie a Francesco Totti. Alex Nuccetelli, a queste illazioni, ne aggiunge una davvero interessante: quella che Ilary Blasi possa avere avuto una relazione stabile con uno dei piani alti della Mediaset. Insomma, l’immagine che si vuole trasmettere in questo momento è che la donna sia una arrivista calcolatrice, pronta a passare di letto in letto per ottenere il successo. E a quanto dice il pr romano, non sarebbe neanche in grado di gestire i letti in cui si è andata a mettere.

“Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa’. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per vent’anni”. Alex Nuccetelli quindi accusa Ilary Blasi di non aver reso felice Totti nella sfera sessuale del loro matrimonio. Che sembra un evidente tentativo di assolvere il calciatore per i suoi continui tradimenti. Del resto, cosa può fare un uomo focoso se la sua mogliettina non è sempre disponibile per lui, ma lamenta addirittura dei mal di testa quando torna da un viaggio?

Ma arriviamo alle ultime e più gravi accuse di Alex Nuccetelli: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute dieci frequentazioni e lei due o tre, e una pure longeva per anni.. mi sembra più grave”. Ciliegina sulla torta, Ilary Blasi è in errore perché ha avuto meno amanti rispetto a suo marito. E il pr ha concluso facendo riferimento a questo misterioso uomo dei piani alti di Mediaset, per aggiungere una nota di opportunismo ai tanti demeriti della donna. L’immagine che Totti e la sua schiera di avvocati e amici stan cercando di trasmettere, al riguardo della madre dei suoi figli, è decisamente terribile.

Cosa risponderà la show girl? Cosa succederà in questo periodo nella grande villa? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Ilary Blasi, Svelata la relazione proprio con lui. “Un famosissimo e potente di Mediaset”. Altra mazzata dall’ex marito scritto su Più Donna da Maria Costanzo.