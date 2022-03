ilary-blasi-tradita-da-francesco-totti?-l’amico-di-lui-vuota-il-sacco

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi nera? L’amico di lui non ha dubbi: “E’ una montatura”

Le scorse settimane è circolato un gossip su una presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Addirittura ci sono state anche voci di corridoio che hanno insinuato di un tradimento di Francesco Totti ai danni di Ilary Blasi, che tornerà lunedì prossimo in Tv alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma quale sarà la verità? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato un amico del popolare ex calciatore della As Roma, che al magazine Nuovo ha rivelato di credere che Francesco Totti non abbia tradito Ilary Blasi con Noemi Bocchi:

“Non c’è una sola foto di loro due insieme in atteggiamenti vagamente intimi…Secondo me, è una montatura…Forse di qualche amica mitomane intorno a Noemi…”

Ilary Blasi e Francesco Totti, amico di lui si domanda: “Non capisco perchè si pensi che il loro matrimonio sia finito”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto all’amico di Francesco Totti il motivo per cui circolino così tante voci di corridoio sulla loro presunta rottura. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, non ha nascosto di non capire a sua volta come i giornali abbiano potuto parlare con tanta sicurezza della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i quali sono sempre al centro del gossip:

“Non capisco perchè si pensi che il matrimonio sia finito…Trovatemi una coppia che abbia sempre vissuto un idillio continuo…”

E sulle voci di possibili scappatelle sia per quanto riguarda Ilary Blasi che Francesco Totti, l’amico non ha nascosto di non poter escludere a priori tali ipotesi: “Non ci scommetterei…”

Alex Nuccetelli non lo nasconde: “Ilary Blasi mi voleva a L’Isola dei Famosi”

Pareva essere ormai certo che Alex Nuccetelli sarebbe partito per la volta dell’Honduras per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ma qualcosa sembra essere andata storta. Di ipotesi ne sono circolate tante, ma l’uomo a Nuovo si è semplicemente limitato a dire che Ilary Blasi sembra si sia tanto battuta per averlo nel cast de L’Isola dei Famosi 2022: “Le cose sono molto diverse da come le raccontano…Posso dire però con certezza che Ilary Blasi si è tanto battuta per avermi nel reality…”

