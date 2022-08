Ilary Blasi, tradita due volte. La foto che l’ha distrutta, non è Noemi. Finita un’amicizia di anni, chi è

Un nuovo incredibile retroscena su Ilary Blasi è stato svelato poche ore fa dal settimana Chi di Alfonso Signorini. I suoi paparazzi stanno facendo un lavoro inarrestabile, sembrano essere l’ombra degli ex coniugi Totti. Il frutto di tutto ciò è che molti altarini si stanno svelando e, addirittura, la stessa conduttrice sta scoprendo novità del suo privato che la lasciano a bocca aperta.

L’ultimo scoop di Chi riguarda quello che era il migliore amico di Ilary Blasi, Emanuele. I due si conoscono da quando avevano 15 anni e hanno trascorso molti momenti belli insieme. Lui, addirittura, è stato invitato anche al matrimonio della sorella di Ilary. Ebbene, stando a quanto rivelato dalla rivista, Emanuele si è rivelato un grande traditore in quanto è stato fotografato al mare con Noemi.

La Bocchi, al momento, si trova a San Felice Circeo con i due figli, a pochi minuti di distanza dal suo Francesco. Ha scelto di fittare una casa lì per le vacanze proprio per stargli vicino. Ebbene, con lei c’è anche Emanuele. L’uomo, però, era con lei anche a febbraio, quando uscì la foto di Noemi allo stadio Olimpico, a pochi passi da Totti. Ecco quanto si legge sul settimanale. “Sapete chi è il ragazzo che scherza in acqua con Noemi Bocchi? È lo stesso che, la scorsa primavera, era con lei e Totti a Montecarlo. Ed è (o, meglio, era) uno dei migliori amici di Ilary Blasi”.

In seguito alla paparazzata di febbraio allo Stadio Olimpico, il settimana Chi riporta che “Ilary Blasi chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico“.

Insomma, a quanto pare Ilary Blasi è stata ingannata sia da suo marito, il grande amore della sua vita, sia da quello che reputava un suo grande amico. Per la conduttrice pare non esserci pace. Lei, infatti, fa di tutto per allontanarsi da Roma, dai pettegolezzi e dai paparazzi. Al momento si trova in montagna, sulle Dolomiti, proprio per respirare un’aria diversa e per rilassarsi. Cos’altro verrà fuori della saga Totti-Blasi? Non ci resta che attendere. Voi che pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Ilary Blasi, tradita due volte. La foto che l'ha distrutta, non è Noemi. Finita un'amicizia di anni, chi è scritto su Più Donna da Imma Bartolo.