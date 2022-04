ilary-blasi-umiliata-da-una-ex-naufraga-“fa-rimpiangere-la-ventura-…”

Da qualche settimana viene trasmessa su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A condurre il noto reality show è la conduttrice Ilary Blasi affiancata in studio da Nicola Savino e Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionisti. Se da una parte sono molti coloro che apprezzano Ilary e il suo lavoro ecco che allo stesso tempo sono anche molti coloro che invece in diverse occasioni hanno rivolto delle critiche alla conduttrice. Ad esempio tra questi vi troviamo l’opinionista Arianna David che nei confronti della moglie di Francesco Totti ha espresso un parere negativo. Ma, quali sono state le sue parole?

Il commento di Arianna David su Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Chi conosce e segue Arianna David saprà sicuramente che la conduttrice e opinionista televisiva è solita esprimere sempre il suo pensiero con molta sincerità. E lo stesso ha fatto nelle scorse ore quando ha espresso il suo pensiero su Ilary Blasi e la sua conduzione all’Isola dei Famosi. Secondo Arianna David la moglie dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti non sarebbe adatta al reality show che invece le è stato affidato. Ma non solo, Arianna David sembrerebbe aver addirittura rivelato di rimpiangere una vecchia conduttrice dell’Isola ovvero Simona Ventura.

Le dure parole di critica della nota opinionista

“Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura. Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Arianna David su Ilary Blasi. E se da una parte alcune persone hanno condiviso il suo pensiero ecco che allo stesso tempo molti altri hanno un pensiero diverso e ritengono invece che Ilary sia molto brava a condurre l’Isola. L’opinionista ha poi proseguito affermando “Oggi i compensi in televisione sono molto cambiati quindi non ci sono dei cast stellari. Io all’epoca con il cachet de L’Isola dei Famosi mi sono comprata una casa. Ora non è più così. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”.

Simona Ventura di nuovo conduttrice dell’Isola dei Famosi?

Se qualcuno spera di vedere Simona Ventura condurre di nuovo l’Isola dei Famosi rimarrà sicuramente molto deluso. La conduttrice infatti circa due anni fa ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha annunciato di non avere alcuna intenzione di tornare alla conduzione del noto reality show. Mentre invece sulla possibilità di tornare nel programma come opinionista aveva rivelato “Opinionista? Oddio, non lo so. Ho fatto la concorrente però e sono stata l’unica al mondo che da presentatrice de L’Isola sono passata a concorrente. E’ difficile rispondere. Non so se farei l’opinionista. È comunque una bellissima esperienza“.