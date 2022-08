ilary-blasi-vuole-riconquistare-totti:-la-dedica-su-instagram-non-lascia-dubbi.-“mi-manchi”

L’attenzione sulla coppia Totti- Ilary Blasi continua ad essere inarrestabile. E’ passato più di un mese da quando i coniugi hanno annunciato, mediante un comunicato disgiunto all’Ansa, la fine del loro matrimonio. Da quel fatidico 11 luglio tante cose sono cambiate, tanti retroscena sono stati svelati. I fan, però, hanno sempre la speranza di un ritorno di fiamma soprattutto se ci sono dei gesti al quanto equivocabili sui social.

E’ proprio quello che è successo una settimana fa con Totti e pochi giorni fa con Ilary Blasi. Il pupone continua le vacanze nella sua villa a Sabaudia, a pochi passi dalla sua Noemi che si trova a San Felice Circeo. Ilary, invece, di ritorno dalle Dolomiti per una vacanza di relax e poi dalle Marche dove ha trascorso dei giorni con sua sorella Melory e i genitori, è volata in Croazia con la figlia minore, Isabel. Sembra proprio che la conduttrice stia facendo di tutto pur si stare lontano da Roma e dal vertice mediatico da cui sono ancora travolti.

Ebbene, mentre Totti continua a preferire il silenzio sui social, Ilary Blasi è più attiva che mai. Pubblica tantissime instagram stories e post. La settimana scorsa, però, Francesco ha pubblicato una story e tutti hanno subito creduto fosse indirizzata alla sua ex moglie. Nel video si vedeva lui su una barca in mezzo al mare e come sfondo scelse il brano “Arrogante” del cantante Irama. In particolare, la frase scelta fu: “E non importa se non sei più dalla mia parte, non e importante”.

Pochissimi giorni fa, invece, è toccato ad Ilary Blasi. Dal video, che ha già fatto il giro del web, sia su Tik Tok che su instagram, si vede lei che scende dall’aereo con la figlia Isabel. La canzone scelta come sottofondo è “D’improvviso” di Lorenzo fragola, del lontano 2016. Ciò che ha fatto subito pensare ai fan è stato proprio il testo preciso scelto per la story: “D’improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un instante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve.”

Sono parole ben precise quelle della Blasi. Trattandosi di una canzone vecchia subito fa pensare che il destinatario sia il suo ex marito. Ma, non è escluso che il suo cuore, in questo momento, batti per un'altra persona a cui potrebbe essere dedicata tale canzone. Non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.

