ilary-bomba,-risponde-a-totti:-“ho-visto-cose-che-potrebbero-rovinare-50-famiglie”

Dopo una lunga intervista davvero incredibile che Totti ha rilasciato al Corriere non è mancata la replica di Ilary. Totti a dispetto di quanto detto prima, ovvero di voler tutalare i figli e anche l’ex moglie, ha invece confessato tutto accusando anche l’ex moglie non solo di aver tradito per prima ma anche di avergli “rubato” la sua collezione di orologi.

Insomma accuse pesanti con dovizia di particolari. Totti ha anche rivelato parecchi dettagli sull’uomo con cui Ilary l’avrebbe tradito. Potete leggere tutta l’intervista a Totti qui: Francesco Totti confessa tutto: “Ecco con chi mi ha tradito Ilary, un uomo che non sopporto, ero distrutto”

Dopo questa lunga intervista Ilary ha deciso di rispondere e lo fa sulle pagine di Repubblica. Ma quella della Blasi è solo un’anteprima in quanto la vera risposta la darà negli studi di Verissimo con la sua amica di sempre Silvia Toffanin. Ci si aspetta da lei dischiarazioni forti e pesanti. A quanto pare la show girl non vuole la pace e vuole trascinare l’ex marito in tribunale, come dichiarato anche da Totti stesso

Probabilmente è proprio per questo motivo che il calciatore ha deciso di svelare tutto e di confessare apertamente anche il suo nuovo rapporto con Noemi. A quanto pare Ilary non vuole condividere la villa che hanno all’Euro con l’ex marito per il bene dei figli, bensì vorrebbe che Totti andasse via lasciandole casa e custodia dei tre bambini.

Queste le prime dichiarazioni di Ilary: «Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. Quando si sceglie una linea (quella del silenzio, ndc) si deve essere coerenti», le parole di Ilary riportate da Repubblica, che poi conctinua: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo». Mediaset titolerà l’intervista: «Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie».

Ilary bomba, risponde a Totti: “Ho visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie” scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.