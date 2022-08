“Ilary è distrutta”. Parlano per la prima volta gli amici di lei: “Non vuole che si sappia, vi diciamo la verità”

E’ trascorso quasi un mese dal fatidico annuncio sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Da quel giorno la cronaca rosa è sempre più inarrestabile, il gossip è alimentato da continui retroscena e rivelazioni, nonostante i due coniugi tendano al silenzio. Inoltre, tanti altarini si sono svelati rispetto a ciò che si credeva all’inizio e man mano il motivo della rottura va sempre più definendosi.

Totti prosegue la sua relazione con la romana Noemi Bocchi, conosciuta la scorsa estate durante una partita di padel. Il pupone, pochissimi giorni fa, è stato paparazzato da Chi Magazine mentre usciva in moto dal cancello di casa della donna. Ora è a Sabaudia con i figli perché c’è stato un cambio di guardia tra lui e Ilary Blasi. Sino a ferragosto sarà lui a trascorrere le vacanze con i figli nella loro villa sul litorale romano.

Ilary Blasi, invece, di ritorno dall’Africa dove ha trascorso 10 giorni con Cristian, Chanel e Isabel, ha proseguito la vacanza in villa a Sabaudia per poi lasciare le chiavi all’ex marito. Ebbene, dal giorno del comunicato, la conduttrice non ha mai abbandonato il suo profilo instagram. Anzi, è tornata più attiva che mai mostrando delle foto molto sexy che valorizzano il suo fisico mozzafiato. Inoltre, ha sempre cercato di apparire felice e spensierata proprio per non alimentare ulteriori pettegolezzi.

Totti, invece, ha preferito un lacerante silenzio. Quel poco che ha pubblicato fa riferimento solo a degli spot pubblicitari. Molti ritengono che il motivo di tale scelta si nasconde proprio dietro al suo tradimento nei confronti di Ilary, a patto che ci sia stato. Ebbene, alcuni amici della Blasi hanno lasciato delle rivelazioni che spiegano il suo comportamento sui social.

“Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”. Dunque, sembra quasi che la Blasi voglia indossare una maschera per nascondere la sofferenza che si cela dietro alla fine una ventennale storia d’amore.

Inoltre, il suo comportamento potrebbe essere d’aiuto e d’ispirazione a tante donne che si trovano nella sua stessa situazione. E poi, non è escluso, che la sua vita potrebbe ricominciare proprio da qui, siccome metà della sua esistenza l’ha trascorsa solo con Totti. E, con dispiacere immenso dei fan, sembra proprio che il tanto atteso ritorno di fiamma sia solo un’illusione. Voi che ne pensate? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

