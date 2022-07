Ilary e Totti, lo scoop bomba: “L’ha tradito prima lei, lui ha trovato questi sms con il famosissimo e l’ha lasciata” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Solo poche ore fa tutte le testate giornalistiche avevano preannunciato la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Totti. Ebbene, pochi minuti fa la conduttrice ha ufficializzato la separazione con un comunicato all’Ansa. I fan, in particolare il popolo di Roma che ha sempre venerato la coppia, speravano fosse un’ennesima fake news ma non è stato così. La fiaba non ha avuto alcun lieto fine.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio

matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Così Ilary Blasi ha annunciato all’ANSA la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

La vera bomba, però, è stata sganciata dal giornale di Alfonso Signorini, CHI, il quale ha preannunciato la copertina della rivista che uscirà mercoledì, 12 luglio. La foto pubblicata sul profilo Instagram di Chimagazine conferma il legame tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. La famosa Noemi di cui già Dagospia, alcuni mesi, fa aveva parlato in quanto avvistati insieme allo stadio Olimpico. Successivamente Ilary Blasi smentì il tutto a Verissimo, da Silvia Toffanin. Totti, invece, lo fece mediante un video su Instagram. A quanto pare, però, era tutta una farsa per tutelare la loro famiglia.

“Due giorni prima dell’annuncio sulla separazione, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre con lui è

tornato a riprendere la macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti- Ilary Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia. Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme.” Questo è quanto si legge dal profilo Instagram della rivista di Signorini.

Ma non è tutto. La vera bomba è che la crisi sarebbe iniziata quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Così continua il post di Chi: “ Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre L’isola dei famosi. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli.”

Il giovane che avrebbe fatto perdere la testa alla ex letterina sarebbe il famoso attore Luca Marinelli, co-protagonista, insieme a Claudio Santamaria, del film lo chiamavano jeeg robot. Poco dopo la dichiarazione di Ilary, è arrivata anche quella di Totti, sempre sull’Ansa.”Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile.

Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. Dunque, è proprio vero, l’amore tra la coppia più amata dall’Italia è giunto al capolinea. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

