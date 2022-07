Ilary e Totti, retroscena Bomba: Lui voleva salvare il matrimonio ma Ilary ha perso la testa per un altro. Lei si prende tutto scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano e a quanto pare la cosa non sarebbe avvenuta tanto in amicizia. I due avrebbero dovuto fare anche un comunicato ongiunto all’ansa ma alla fine è saltato per due comunicati separati, dove il pupone ha tenuto a specificare come abbia cercato di salvare il matrimonio con l’ormai ex moglie. Nel frattempo il settimanale Chi è uscito con el immagini di Totti che va a casa della presunta amante Noemi e ci resta fino alle due di notte. Ma è davvero stata una storia di corna da parte di lui? a quanto pare proprio no.

Noemi Bocchi, chi è e come si sono conosciuti lei e Totti

Ma chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti? Laureata in economia, è appassionata di padel e di calcio, e grande tifosa proprio della Roma. I due erano già stati pizzicati insieme a Tirana per vedere la finale di Conference League vinta dai giallorossi. Il miglior amico di Francesco, Alex Nuccetelli, famoso pr delle serate romane, lo stesso che vent’anni fa presentò Ilary a Francesco, ha confessato al Messaggero che se fosse stato per il Capitano il matrimonio sarebbe continuato. Ma le cose sono andate diversamente ed è stato di nuovo lui a presentare Noemi a Totti: “Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non so come sia proseguita la relazione ma per Francesco non è stata la storia di una sera. Sì, è vero, c’è una grande somiglianza con Ilary. Sono due bellissime donne entrambe, non si può negarlo”.

Ilary e i messaggi con l’amante

Ma è stato davvero Totti il primo a tradire? a quanto pare proprio no, almeno a quanto riporta il Messaggero. Tutto sarebbe venuto a galla circa cinque mesi fa. Francesco avrebbe trovato “messaggi sospetti” sul telefonino della moglie. A quanto pare la Blasi avrebbe portato avanti una vera e propria storia clandestina a Milano con un uomo di cui avrebbe perso letteramente la testa tanto da decidere, infine, per la separazione dal marito. Ma chi è quest’uomo? le voci parlano dell’attore Luca Marinelli, anche se lei ha smentito con insistenza. Paradossale anche la somiglianza di quest’ultimo proprio a Francesco.

Il nodo societario, un divorzio difficile

A rendere ancora più brutto questo divorzio che ha davvero sconvolto i tanti fan della coppia c’è la questione economica. La casa in cui vivevano entrambi resterà a lei, che rimarrà ad abitarci con i figli. Il matrimonio è in separazione dei beni. Totti ha 7 società mentre Ilary due, cone partecipazioni al 90%: la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. Ma i guadagni della famiglia Totti Blasi sono soprattutto immobiliari.

La società cardine di tutto l’impero del calciatore si chiama Vetulonia. Repubblica ricorda invece che la gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive dell’ex capitano della Roma è gestita dalla NumberFive, una società che è invece tutta della famiglia Blasi. È quella la società che stipula tutti i contratti extracalcistici di Francesco Totti. E infatti spiega sempre Repubbliva, il primo segnale di rottura è stato l’allontanamento della sorella di Ilary Blasi che curava la comunicazione di Totti.

Ilary e Totti, retroscena Bomba: Lui voleva salvare il matrimonio ma Ilary ha perso la testa per un altro. Lei si prende tutto scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.