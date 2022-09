Ilary e Totti, svelato il retroscena mai raccontato: “La crisi iniziata 5 anni fa per colpa di un viaggio. Ecco la verità”

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro divorzio sono in molti, forse in troppi, a parlarne. Adesso a dire la sua è Paola Ferrari, giornalista sportiva che ha raccontato il motivo dell’inizio della crisi tra la coppia. Tutto è avvenuto a La vita in diretta di Alberto Matano, la storica trasmissione pomeridiana di Rai 1 che tratta tutti i giorni l’attualità, la cronaca, le storie di vita, i grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e della televisione. Una finestra dinamica sulla vita comune degli italiani che accompagna i telespettatori, informando, emozionando e divertendo.

E come si potrebbe tralasciare l’argomento Francesco Totti e Ilary Blasi? I due hanno annunciato il loro divorzio questa estate. Adesso è arrivato l’autunno e sono ancora lì, a riempire le copertine di tutti i giornali. Anche la morte della regina Elisabetta è passata in secondo piano, quando l’ex calciatore ha deciso di rilasciare un’intervista assurda al Corriere della Sera in cui ha accusato la madre dei suoi figli di essere una ladra e una poco di buono. Insomma, si tratta di un pettegolezzo importante per ogni presentatore televisivo, e Alberto Matano sicuramente non poteva evitare di affrontarlo.

Ospite della storica trasmissione della Rai è stata Paola Ferrari, giornalista e conduttrice televisiva italiana. Attiva in Rai fin dagli anni novanta, ha condotto i principali programmi sportivi della televisione pubblica, come La domenica sportiva e 90esimo minuto. Si può dedurre che la donna abbia seguito da vicino la carriera di Francesco Totti e, soprattutto, la sua fine. E’ proprio a questo periodo che la donna fa ricondurre l’inizio della crisi tra l’ex campione della Roma e Ilary Blasi. Un periodo molto difficile in cui la coppia ha dovuto prendere importanti decisioni.

“Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce cinque anni fa quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata Ilary Blasi a voler restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento molto difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura” ha raccontato a La vita in diretta.

Insomma, secondo la giornalista Francesco Totti non avrebbe accettato il fatto che la moglie non l’ha voluto seguire a Miami per farlo continuare a giocare, pur sapendo l’importanza del calcio nella sua vita. Condurre i reality show era diventato più importante per Ilary Blasi, che non si riteneva forse pronta a cambiare radicalmente vita. Una vera e propria crisi di mezza età quella che hanno dovuto vivere e che li ha portati alla rottura definitiva. Adesso i due sono l’uno contro l’altro e sono pronti a scontrarsi in Tribunale per ottenere l’affidamento dei figli e per stabilire un piano economico da rispettare.

Ilary e Totti, svelato il retroscena mai raccontato: “La crisi iniziata 5 anni fa per colpa di un viaggio. Ecco la verità” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.