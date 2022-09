Ilary furiosa con Totti per colpa della figlia Isabel. “Non vuole più lasciarla col padre” Cos’ha fatto

Francesco Totti è stato paparazzato mentre si recava a casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, in compagnia di Isabel, la terza figlia nata dal matrimonio con Ilary Blasi. Una notizia che indispettirà molto la conduttrice che, come è semplice immaginare, vuole evitare a tutti i costi che i suoi figli abbiano rapporti con questa terza incomoda. L’ex calciatore ha accusato la compagna della sua vita di averlo tradito per prima. Ma da mesi è lui che viene ripreso di continuo mentre furtivamente cerca di entrare nell’abitazione dell’amante, conosciuta tra una partita di padel e l’altra.

E’ sempre lui che ha dato inizio ai pettegolezzi ancor prima dell’ufficialità della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Seppur delle corna ci siano state precedentemente, almeno la presentatrice è riuscita a essere più discreta di Francesco Totti. Che adesso non si nasconde più e addirittura porta la sua figlia più piccola a casa di quella che di Noemi Bocchi. Già in precedenza la show girl aveva mostrato la sua insofferenza nei confronti della possibilità che i suoi figli frequentino questo terzo incomodo che si è inserito nella sua vita matrimoniale. A svelarlo è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini che sta seguendo la vicenda da vicino.

“La Blasi, alcuni mesi fa, aveva avuto la conferma che Totti frequentasse la Bocchi dopo che Isabel le raccontò di aver giocato con i figli di Noemi. Ed è forse anche il motivo per cui quest’estate la Blasi è corsa a Sabaudia per accelerare la vacanza con le cuginette che aveva promesso alla bambina: perché aveva saputo che era stata a casa di Bocchi”. Francesco Totti nell’intervista shock al Corriere della Sera ha lamentato proprio che la sua ex moglie non aveva rispettato i ‘patti’ e che era andata a prendere la piccola di casa prima del tempo. Aveva però dimenticato di aggiungere di star trascorrendo la vacanza con la sua nuova compagna.

In un periodo delicato come il divorzio che stanno attraversando Francesco Totti e Ilary Blasi sembra assurdo che l’uomo decida di trascorrere le vacanza con la figlia e la donna che ha posto fine al matrimonio. Sembra anche comprensibile che una madre non voglia che la sua piccola si ritrovi in una situazione così difficile da gestire. Adesso, ancora una volta, l’uomo è stato paparazzato mentre si recava con Isabel a casa di Noemi Bocchi. Verrebbe da pensare che l’ex calciatore non sia in grado di trascorrere del tempo di qualità con sua figlia, e che preferisca portarla a giocare con la nuova ‘famiglia’.

Sicuramente Ilary Blasi non sarà molto contenta di vedere i nuovi scatti pubblicati da Chi. Per il momento la presentatrice non ha ancora detto una parola riguardo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera. Ma siamo tutti certi che la donna stia semplicemente aspettando di potersi vendicare in grande. E quale modo migliore di farlo se non nel salotto della sua carissima amica, Silvia Toffanin, su Canale 5? Stiamo tutti aspettando con ansia la prima puntata di Verissimo, per vedere se davvero la presentatrice si prenderà la sua rivincita. Un divorzio appassionante così come lo è stato il loro matrimonio.

