ilary-torna-e-totti-va-a-vivere-a-casa-di-noemi-ma-ora-tocca-a-lui-tenere-i-figli.-cosa-succede

Sono passate esattamente due settimana da quando Totti e Ilary hanno annunciato, con un comunicato all’Ansa, la loro separazione. Da quel momento il gossip e la cronaca rosa non gli hanno dato tregua. Sono stati svelati diversi retroscena e motivazioni sulla fine del matrimonio più chiacchierato d’Italia. I fan più accaniti ancora non si danno pace e non si spiegano come un amore così bello e duraturo sia potuto finire. Infatti, in molti c’è sempre la speranza che i due possano tornare insieme.

A quanto pare, però, si tratta di una speranza vana, almeno per il momento. Le cose, infatti, non stanno procedendo per il verso giusto. Ilary, il giorno dopo l’annuncio, è partita per l’Africa con i tre figli ed e ritornata solo pochi giorni fa. Nel mentre, Totti è rimasto a Roma. Alcuni dicevano che stava cercando casa poiché quella in cui vivevano tutti insieme resterà alla moglie e ai figli. Altri, invece, stando alle ultime indiscrezioni, rivelano che il pupone stia vivendo segretamente a casa della sua nuova compagna.

Stiamo parlando di Noemi Bocchi, la trentaquattrenne romana conosciuta ad un torneo di padel. La famosa donna paparazzata sugli spalti dello stadio Olimpico, poco dietro Totti, già nel mese di febbraio. Francesco e Ilary, però, allora, cercarono in tutti i modi di smentire la crisi e tutte le voci che circolavano. Ma, a quanto pare, quelle voci si sono rivelati fondate. Infatti, anche nella notte prima del comunicato, il capitano è stato paparazzato dal giornale Chi sotto casa di Noemi.

Nonostante Totti, come da lui stesso dichiarato, abbia cercato in tutti i modi di evitare la fine del matrimonio, la separazione è risultata inevitabile. Secondo alcuni, persone molto vicine alle coppia, pare proprio che sia stata la Blasi a volere la drastica decisione. Ebbene, come stanno ora le cose? A quanto pare i due sono sempre più distanti. Tornata dall’Africa, Ilary si è recata nella sua casa a Sabaudia con la sua famiglia e dove, ogni estate, trascorreva le vacanze col suo Francesco. Quest’ultimo, invece, stando alle ultime voci, pare stia vivendo a casa della Bocchi.

A tal proposito, il portale The Pipol Gossip rivela alcune informazioni proprio sulla situazione attuale tra i due. “Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo.”

“Totti vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà la Bocchi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo.” Dunque, a quanto pare, i due sono sempre più lontani e la speranza di un loro ritorno sembra essere sempre più vana. Non ci resta che attendere ulteriori notizie sull’evoluzione del loro rapporto. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

