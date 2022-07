Ilary Totti, retroscena Bomba: Lei l’ha tradito con Antonino Spinalbese. Ecco i messaggi che ha scoperto Francesco scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

Ultim’ora incredibile sul gossip che ha sconvolto l’Italia, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A riportarla un autorevolissimo Corriere della sera anche se andrebbe comunque presa con le pinze. E’ ormai accertato che a scatenare la crisi della coppia siano stati dei messaggi trovati dall’ex capitano della Roma sul cellulare della moglie. Messaggi alquanto compromettenti che avrebbero molto indispettito il calciatore.

Ma lo scoop riguarderebbe proprio questo “terzo incomodo” e la sua identità. Il Corriere fa sapere che potrebbe trattarsi di un ex famoso, anzi famosissimo. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen e padre della sua ultimogenita. Sarebbero proprio dell’hairstylist ex di Belén Rodriguez molti dei messaggi “scoperti” da Totti sul telefono di Ilary e risalgono al periodo in cui lei conduceva l’Isola dei famosi a Milano.

Una indiscrezione che ormai è sulla bocca di tutti negli ambienti di gossip. Come riporta il Corriere della sera i messaggi tra i due sarebbero stati pieni di complimenti, allusioni, elogi, e inviti un po’ troppo spinti da parte di entrambi. Insomma messaggi sicuramente molto affettuosi, che non sembravano il frutto di una semplice amicizia. Il periodo inoltre coinciderebbe anche con la crisi che lo stesso Spinalbese ha attraversato con l’allora compagna e madre di sua figlia Belen.

Tale corrispondenza trovata da Totti sarebbe stata l’inizio della fine. Poi la morte del padre del calciatore e gli impegni di lavoro che hanno allontanato i due hanno fatto il resto. Culmine del divorzio la nuova relazione che Francesco avrebbe intrapreso con la sua nuova fiamma Noemi, e le foto pubblicate da Dagospia che ha lanciato lo scoop sui due. Insomma una escalation di “dispetti” che avrebbe portato infine alla rottura finale nonostante i tentativi del capitano di recuperare il rapporto con la moglie.

Intanto Ilary è volata con i figli in AFrica lontana dal gossip, mentre Totti è rimasto a Roma a subire il tam tam mediatico sulla vicenda che non accenna a terminare anzi si f ogni giorno più insistente con i fan della coppia pronti a carpire ogni retroscena della vicenda. E intanto Spinalbese che ora ha trovato finalmente la sua dolce metà con Giulia Tordini, potrebbe presto entrare al Grande Fratello Vip. E chissa se proprio questa eventualità non abbia scatenato questo ulteriore gossip.

