Ilenia Lazzarini volto di Un Posto al Sole, ha interpretato il personaggio di Viola Bruni fino allo scorso Settembre quando in una scena molto romantica fece pace con Eugenio ponendo fine ad una delle tante storie che hanno imperversato per lungo tempo sul set della soap napoletana. Molto seguita anche sui social Ilenia ha rivelato nei giorni scorsi d’essersi separata dal marito sposato nel 2018, matrimonio da cui è nato il piccolo Raoul.

Ilenia Lazzarin Solonotizie24

Ilenia Lazzarini conferma la fine del suo matrimonio

In una storia Ilenia ha dichiarato di non voler parlare della sua vita privata, e anche se per molto tempo ha nascosto all’opinione pubblica la fine del matrimonio ma oggi ci tiene a rispondere sinceramente ai fans. “No, non sto più con mio marito Roberto Palmieri da un anno, ci siamo lasciati da agosto dell’anno scorso e non ne voglio parlare”. L’attrice ha poi spiegato d’aver sempre creduto al per sempre, ma è evidente che non tutti la pensano allo stesso modo e di questo se ne deve fare una ragione: “Anche io credevo che il matrimonio sarebbe durato tutta la vita, ma ci sono persone che non credono che la relazione sia per sempre, ma soprattutto fanno entrare altre persone nel rapporto.”

Nonostante il fallimento del suo matrimonio Ilenia è una persona serena e una mamma appagata. Sul suo account Instagram in queste ore è apparsa con un nuovo look: deciso cambio di colore e capelli lunghi ritrovati la Lazzarin ha accolto la bella stagione con entusiasmo anche se non manca di manifestare il suo disagio dovuto all’allergia di stagione: “E poi la vita ti sorprende. E ti risvegli coi tuoi lunghi capelli, con pensieri belli, il cuore che scoppia… la brezza leggera e primaverile sul viso, il profumo dei fiori 🌷 e un’allergia che ti fa starnutire ogni 3 secondi che non vedo più niente.”

Ilenia Lazzarin fonte Instagram

Il personaggio di Viola Bruni era molto amato dai fans di Un Posto al sole è anche per questo che il suo ritorno nella soap sarebbe molto gradito. A chi le chiede se prossimamente farà ritorno sul set napoletano Ilenia non sa cosa rispondere, per ora non le è stato detto nulla ma di certo se fosse richiamata direbbe subito di si:

“Non so proprio cosa dirvi. Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo e io in quel caso direi sì di corsa”. La Lazzarin è molto affezionata al personaggio di Viola è anche per questo che le piacerebbe tornare a recitare ad UPAS.