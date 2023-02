Ilhabela divulga programação de carnaval com desfiles de escolas de samba de 10 a 12 de fevereiro

De 17 a 21 de fevereiro haverá carnaval de rua para diversão dos foliões. Carnaval em Ilhabela

Prefeitura de Ilhabela/Divulgação

O carnaval de Ilhabela será realizado durante duas semanas e a primeira delas será para a exibição dos desfiles das escolas de samba e blocos de embalo da cidade nos dias 10, 11 e 12.

Na sexta-feira (10) desfilam Mocidade Independente de Ilhabela e Unidos de Padre Anchieta e no sábado (11) se apresentam Acadêmicos Leões do Ita, Água na Boca e Garrafão. No domingo (12) o dia é reservado para a apuração do resultado.

Na semana seguinte, de 17 a 21, os foliões podem se divertir no Carnaval de Rua e no esperado Banho da Doroteia.

Vittorio Ferla