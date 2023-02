Ilhados, clientes fazem filas em comércios em São Sebastião; gerente de mercado diz que podem faltar itens básicos

Turistas e moradores não conseguem deixar bairros da costa sul por causa das estradas interditadas; município do Litoral Norte teve ao menos 36 mortos causadas em temporal. Clientes fazem longas filas em comércios de São Sebastião e há risco de faltar itens

A chuva devastadora que atingiu São Sebastião (SP) no fim de semana deixou turistas e moradores ilhados na costa sul. Com isso, as pessoas fazem filas em mercados para estocar mantimentos e o gerente de um comércio ouvido pelo g1 afirmou que podem faltar itens básicos caso as estradas sigam bloqueadas.

O comunicador Vinícius Ribeiro, de Jaú (SP) e que veio passar o Carnaval em São Sebastião, está em Boiçucanga e registrou a situação em um supermercado do bairro na manhã desta segunda-feira (20). As imagens mostram falta de alguns itens nas prateleiras e muita fila nos caixas, com clientes com carrinhos cheios.

“Está caótica a situação. Ninguém sabe quando vão liberar as estradas e estamos ilhados. Como não há previsão para liberar, as pessoas estão fazendo estoque. Procuravam bastante por água, já que o abastecimento da Sabesp foi interrompido por causa dessa situação. Em alguns corredores, faltavam produtos nas prateleiras. Não sei se estavam conseguindo repor a tempo ou estava faltando mesmo”, relatou Vinícius Ribeiro.

“Passei em frente outro supermercado que fica dentro de um shopping e as filas do caixa estavam chegando na praça de alimentação do shopping. Nem em fim de ano, que costuma ficar bem cheio, não fica do jeito que está agora”, acrescentou.

O g1 entrou em contato com o Supermercado Krill, de Boiçucanga, onde foram feitas as imagens do vídeo. O gerente da unidade, Altivo Saraiva, afirmou que o local tem condições de atender normalmente a demanda até quarta-feira (22).

“Temos mais dois dias de abastecimento normal. Está tendo mais procura por água, feijão, arroz… A partir de quinta-feira, se não liberarem as estradas, começa a complicar e pode faltar alguns itens básicos, que é o que tem mais saído”, disse Altivo Saraiva.

“Como é Carnaval, é uma época em que estamos com o estoque cheio. Estávamos preparados para alta demanda. Então, até quarta-feira, conseguimos abastecer normalmente. Mas, a partir de quinta, podem faltar algumas coisas. Água, arroz, feijão e leite são os produtos que mais saem”, completou o gerente.

Em um mercado de Camburi, também foi registrada longa fila de clientes. Há também longas filas de carros em postos de combustíveis também por receio do desabastecimento.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que trabalha para “desobstruir os acessos o mais rápido possível, a fim de evitar situação de desabastecimento. Também está fornecendo mantimentos para as regiões mais afetadas”.

Situação das estradas

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que ainda não é possível saber o que sobrou da rodovia Rio-Santos após as fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte. Segundo ele, alguns trechos podem não existir mais.

Tarcísio sobrevoou as áreas devastadas em São Sebastião nesta manhã. Segundo o governador, foram identificados 10 pontos de bloqueios na rodovia Rio-Santos.

Vídeo aéreo mostra cidade de São Sebastião coberta por lama: ‘não existe estrada’

O trecho atingido é a SP-055, Rodovia Governador Mário Covas, que liga a Barra do Sahy à Praia Preta, em São Sebastião, região mais afetada pelos temporais. A via é o principal acesso de saída para São Paulo.

Tragédia

As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e também interditaram trechos da Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Trechos do litoral, como Juquehy e Barra do Sahy, estão inacessíveis. A tragédia já deixou 37 mortos e 40 pessoas estão desaparecidas.

A Mogi-Bertioga segue sem previsão de liberação. O asfalto cedeu na altura do KM 82, no trecho de Biritiba-Mirim, e uma cratera se abriu na pista devido ao rompimento de uma tubulação.

A orientação é de que os motoristas evitem ir ao litoral. Se necessário, as rotas alternativas são a rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz e Imigrantes. A Oswaldo Cruz ainda tem interdição parcial na altura do KM 58, em Natividade da Serra.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva entre sábado e domingo superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do Litoral Norte (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba).

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Corpos em sala de aula

Ao menos 20 corpos de vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo foram colocadas em cima de mesas de uma sala da aula do Instituto Verdescola, na Barra do Sahy, em São Sebastião.

Na porta das salas, os voluntários fixaram um papel com a identificação de algumas vítimas, mas sem o sobrenome. Foram incluídas informações de referência, como nome dos vizinhos, parentes ou namorados.

Os voluntários pedem ajuda para itens de primeira necessidade, como kits de higiene e água. Um posto de saúde também foi improvisado para atender as vítimas.

Posto de saúde montado às pressas para atender vítimas da Barra do Sahy

Veja, abaixo, as principais informações sobre a tragédia:

No Litoral Norte, morreram ao menos 37 pessoas, sendo 36 em São Sebastião e uma em Ubatuba, informaram as prefeituras.

Uma das vítimas é uma menina de 7 anos que, na madrugada de domingo (19), teve a casa destruída por uma pedra de duas toneladas em Ubatuba. Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos morreu depois que a casa dela foi atingida por uma árvore.

Segundo o governo estadual, mais de mil pessoas precisaram deixar suas casas no litoral.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), afirmou neste domingo que 50 casas desabaram na cidade e disse: “Cena assustadora”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Helicópteros da PM enfrentaram dificuldades para resgatar vítimas devido ao tempo fechado. O Exército enviou aeronaves para ajudar nos trabalhos. A operação de buscas em São Sebastião e Ubatuba envolve mais de 100 bombeiros.

Em vários pontos do litoral paulista, houve registros de falta de água, luz e sinal de celular.

