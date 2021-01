“i’m-an-accountant”,-da-dove-viene-l’audio-virale-di-tiktok

Come nel 2020, anche quest’anno le nuove tendenze su TikTok si alternano ad alta velocità. L’ultima tutt’ora in voga in realtà è stata ereditata dall’anno che si è appena concluso: si tratta di una canzone intitolata As an Accountant — ovvero Come contabile. Il brano è stato registrato e pubblicato ormai a metà 2020 sulla piattaforma di condivisione video dall’attore ventottenne Rocky Paterra, ma sul finire dell’anno scorso e ancora nel corso delle ultime settimane è diventato la base di numerose altre clip, mettendo il giovane sotto i riflettori a mesi di distanza dall’uscita del suo pezzo amatoriale.

Il significato del brano

Il significato di As an Accountant e il motivo del suo successo su TikTok vanno ricercati nel testo del brano e nel passato recente della piattaforma di condivisione video. Nella canzone il giovane confessa i problemi che ha nel trovare un lavoro stabile come attore, e di come queste difficoltà lo mettano a disagio nel parlare del proprio lavoro con amici e sconosciuti; per questo, quando gli viene chiesto, risponde semplicemente che ha un lavoro come contabile — come nel titolo del brano.

Cosa vuol dire essere contabili su TikTok

La situazione di Paterra è oggettivamente familiare a molte persone che lavorano anche in altri settori, ma il brano è diventato virale perché è stato adottato come inno da una categoria molto precisa: quella dei sex worker e delle sex worker che popolano TikTok e faticano a trovare legittimazione sulla piattaforma. Queste persone utilizzano da tempo TikTok come una sorta di vetrina, pubblicando contenuti ammiccanti ma adatti a tutti, nella speranza di riuscire ad attirare nuovi seguaci a pagamento su portali come OnlyFans senza però incappare negli algoritmi di moderazione della piattaforma.

Perché il brano è diventato virale

Il fenomeno non è un’esclusiva di TikTok, ma sulla piattaforma cinese lavoratori e lavoratrici del settore hanno adottato ironicamente come convenzione quella di compilare la propria biografia raccontandosi come contabili — anche per stabilire un canale di comunicazione con potenziali follower al di fuori del sito. Non sorprende dunque che il brano di Paterra sia stato utilizzato per sdrammatizzare una situazione delicata, né che di lì in poi sia stato ripreso a valanga anche da altri utenti in situazioni lavorative precarie o delicate.

In una intervista a BuzzFeed, Paterra si è detto felice che la sua canzone sia diventata un inno per categorie di lavoratori in difficoltà. Il suo tiktok ha accumulato più di 4 milioni di visualizzazioni ma la canzone è stata riutilizzata altre 15.000 volte in video che a loro volta sono diventati a volte virali, superando il successo della clip registrata dall’autore originale della canzone.