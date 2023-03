Imagens mostram cativeiro em SP onde morador de Campinas foi mantido após ‘golpe do amor’; polícia detalha crime com 3 presos

Vítima, de 44 anos, foi sequestrada, agredida e mantida sob domínio de criminosos na Zona Norte da capital; três suspeitos foram presos. Família e amigos relatam perda de R$ 20 mil até resgate. Sequestro após contato em app de relacionamentos faz 3ª vítima na região de Campinas

Imagens registradas pela Polícia Civil mostram o cativeiro onde um morador de Campinas, de 44 anos, foi mantido na Zona Norte de São Paulo após ser sequestrado e agredido depois de marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento. Ele foi resgatado na noite de sexta-feira (3), três suspeitos foram presos, e este foi o segundo caso de vítima de “golpe do amor” na região em 24 horas.

A ação foi conduzida por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas. O delegado Elton Costa disse que a vítima foi encontrada em estado de choque. Uma transferência via PIX realizada pelo homem para os criminosos ajudou a polícia a localizar o cativeiro.

“A vítima está muito abalada psicologicamente, muito nervosa. Quando encontramos a vítima, estava em total choque. Está muito machucado e relata vários tipos de agressões”, explicou.

A família e amigos da vítima também chegaram a fazer depósitos após ligações dos suspeitos e relataram prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil. Já o valor que foi repassado pela vítima, também de grande quantia, não foi confirmada pela polícia.

“No imóvel onde ele estava encontramos o primeiro rapaz. Mostramos uma foto, a vítima disse que ele teve participação e os cuidados. Até determinado momento ele esteve lá, ajudou com alguma coisa, levou alguma coisa para ele. Nós já tínhamos identificado as pessoas que haviam recebido os valores e daí a Polícia Militar, com os dados que compartilhamos, conseguiu encontrar essas pessoas em suas residências, e nós conduzimos todos até a delegacia de Campinas para que fosse lavrado o flagrante”, falou o delegado. A polícia apura se a abordagem foi em Jundiaí (SP) ou na capital.

As imagens mostram que este local era um imóvel pequeno, com sujeira e mobílias espalhadas.

Como ocorre o crime?

No dia anterior ao resgate, a polícia libertou um mecânico de 24 anos, morador de Valinhos (SP), que também foi levado para a mesma região onde o morador de Campinas foi resgatado.

A polícia acredita que não há ligação entre os casos, mas as quadrilhas atuam na mesma região. O delegado da DIG detalhou como ocorreram os crimes.

“A pessoa manda uma localização em certo momento, dá uma desculpa para que isso aconteça, e em certo momento ele é interceptado por outro carro, onde estão ali os criminosos responsáveis pelo arrebatamento. Ele [vítima] é surpreendido por pessoas supostamente armadas, e é levado dentro do carro dele até o local em que é feito o cativeiro. Nós temos ali uma característica muito forte de que todos esses tipos de crimes acontecem naquela região, Brasilândia e adjacências, é um lugar com uma densidade demográfica muito grande, ou seja, tem uma quantidade de pessoas imensa, mas todo os crimes dessa natureza têm ocorrido lá”, avaliou Costa.

Segundo a DIG, este é o terceiro caso da região no período de um mês. No primeiro, a vítima foi liberada pelos suspeitos após um pagamento, enquanto nos dois mais recentes houve cativeiro. Em comum, os três homens alvos do golpe não tiveram conversas por meio de videochamada com as mulheres, e receberam apenas fotos que eram de outras pessoas.

“Elas se utilizam de fotografias de pessoas até mais atraentes, situação melhor, mas era a pessoa que falava o tempo todo. As mensagens de áudio e ligações eram dessa moça [uma suspeita] que está identificada e a vítima relata de forma muito segura que era a pessoa que permaneceu com ele a todo momento no cativeiro”, falou o delegado ao mencionar que a polícia busca por outros suspeitos.

