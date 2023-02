Imagens mostram marcas em jequitibá-rosa de 200 anos e 50 m de altura atingido por raio na frente da prefeitura de Campinas

Temporal desta quarta-feira (15) voltou a provocar transtornos na cidade, incluindo quedas de árvores, danos em imóveis e alagamentos. Ventos chegaram a 61,1 km/h durante a chuva. Queda de raio deixa marca em jequitibá em frente a prefeitura de Campinas

Um vídeo e fotos registradas na tarde desta quarta-feira (15) mostram os danos no jequitibá-rosa atingido por um raio na frente da prefeitura de Campinas (SP). A árvore tem idade estimada em 200 anos, 50 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro. O temporal desta tarde teve ventos de até 61,1 km/h na cidade, derrubou pelo menos 16 árvores e provocou uma série de danos e alagamentos.

A administração informou que não será necessária extração da árvore localizada em frente ao Palácio dos Jequitibás. O dano foi superficial e, com isso, haverá apenas uma poda preventiva na árvore.

“A árvore não precisará ser extraída e não corre risco de cair. Como medida preventiva, alguns dos galhos maiores e mais altos serão cortados para aliviar o peso da copa. Também será amarrado um cabo de aço no tronco, pouco antes da forquilha – início da bifurcação”, diz nota da administração.

O prédio do Paço Municipal possui para-raios, por isso o dano na árvore foi superficial. Os trabalhos na árvore serão feitos nesta quinta-feira, dia 16. O local no entorno do jequitibá está interditado.

O maior volume de chuva registrado na tarde desta quarta-feira foi de 14 mm, no distrito de Barão Geraldo. Não há informações de feridos, nem de desabrigados ou desalojados.

O total acumulado nas últimas 72 horas subiu para 82 mm e, com isso, a cidade entrou em estado de atenção. Segundo a Defesa Civil, a partir dos 80 mm, significa que há risco de saturação do solo, o que pode gerar deslizamentos de terra, quedas de muros e árvores, além de eventual inundação.

