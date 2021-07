IMAGERY il film mai realizzato nel 2015 per questioni di Buget: ma ora se ne ricomincia a parlare

Si ritorna a parlare di IMAGERY progetto cinematografico italiano molto ambizioso mai realizzato per via dell’alto budget. All’epoca in alcune interviste Cristian Nardi dichiarava alle telecamere RAI che era l’unico film che avrebbe voluto girare. Presentato dalle sceneggiature regista Cristian Nardi nel 2015, vedeva Robert de Niro nel ruolo di Giulio Verne. Una sceneggiatura a detta di molto esperti sottovalutata, ma che oggi sta tornando a galla, in quando nel mondo delle IDEE, IMAGERY risulta un capolavoro mai realizzato.

La sinossi:

Toby è un professionista, il miglioro esperto in materia artistica. Comprendere l’autenticità di un’opera grazie al suo capacità è ciò che lo distingue. Ma un forte desiderio lo porta a diventare schiavo delle sue stesse ambizioni al punto da crearsi un’ulteriore identità: quella di trafficante. Un collezionista miliardario Wissental, ossessionato dall’arte, viene a conoscenza in maniera alquanto strana dell’organizzazione, ricattandolo di uno scandalo senza precedenti. Toby per porre riparo si vede costretto a cedere ad una ricerca che lo porta a viaggiare spazio tempo.