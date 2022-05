Imbarazzo a corte, Letizia di Spagna e la sua ospite scelgono lo stesso vestito: Un abito Zara da 50 euro. Ora è il più voluto

Che può succedere quando le regine cominciano a indossare abiti low cost? Che possono incontrare delle altre donne vestite alla loro stessa maniera. E’ quello che è accaduto ultimamente a Letizia di Spagna e la reazione della donna ha lasciato tutti senza parole. E’ da tempo ormai che le prima donne di importanti nazioni stanno seguendo la moda di utilizzare vestiti accessibili a tutte noi. Tra queste c’è da menzionare sicuramente Kate Middleton, che ha scelto tra le sue firme preferite Zara. Ma anche H&M, Mango e tantissimi altri marchi più economici vengono indossati dalla principessa.

Non solo la duchessa di Cambridge, sono tantissime le importanti donne che hanno aderito a questo stile. Probabilmente un modo per sentirsi più vicine alle suddite che le amano, oppure per lanciare messaggi di sostenibilità e contro lo spreco. Sicuramente, ad accompagnare le scelte low cost ci sono sempre degli accessori di lusso. Ma vediamo cosa è accaduto a Letizia di Spagna. La donna era al trentesimo anniversario del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad. Il suo compito era quello di premiare alcune personalità che si sono distinte nella vita e nel lavoro. ( continua dopo la foto)

Tra queste c’era la professoressa Immaculada Vivas Teson, che per l’occasione ha indossato un vestito bianco e nero. Vestito identico a quello di Letizia di Spagna. Immediatamente gli ospiti all’evento hanno notato l’increscioso incidente e hanno trattenuto il fiato in attesa della reazione della regina. Anche lei, mentre attraversava la sala per andare a prendere il suo posto, ha lanciato uno sguardo alla ‘rivale’, ma è rimasta impassibile. Successivamente però l’ha dovuta chiamare sul palco per darle la menzione speciale per la sua attività di ricerca sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Letizia di Spagna ha deciso di non entrare in competizione con la donna che ha osato indossare il suo stessa vestito, anzi. Le ha sorriso e l’ha avvicinata a se per scattare una fotografia insieme. In un primo momento ha allargato le braccia come a dire ‘pazienza’, ma dopo tra le due donne c’è stato un abbraccio e l’ammissione di avere gli stessi gusti in fatto di vestiti. L’abito indossato dalla regina e dalla professoressa è metà bianco e metà nero, stretto sul busto e con gonna a campana lunga sino al polpaccio. Il marchio low cost è Mango e il vestito si trova sul sito a soli 49,99 euro.

Il bianco e il nero è un mix di colori che a Letizia di Spagna piace sempre e che le abbiamo visto indossare molto spesso. Anche la lunghezza del vestito è tipica della regina, che non indossa mai una gonna lunga al ginocchio, mentre opta per abiti lunghi solo per le occasioni da sera. Letizia di Spagna ha completato il suo outfit con una Handbag Ugo Boss e un paio di semplici decollete nere con tacco di nove centimetri. Un look superchic e facilissimo da copiare. Questo episodio ci ha fatto capire che realmente a ognuna di noi può capitare di essere vestite allo stesso modo di una regina.

