imbarcazione-della-guardia-di-finanza-prende-fuoco-al-largo-della-jonica-reggina-e-affonda-prima-che-arrivino-i-soccorsi-[foto-e-dettagli]

I Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti al largo di Africo Nuovo (RC) per salvare una imbarcazione in fiamme

Questa mattina, intorno alle ore 5 gli specialisti nautici del Nucleo Navale dei Vigili del fuoco di Messina, sono intervenuti per salvare una imbarcazione della Guardia di finanza in fiamme, a largo del comune di Africo Nuovo (RC) sulla sponda ionica calabra. Nonostante la celerità della Motobarca-pompa VF1084 (con a bordo anche la squadra 2a del distaccamento Nord del Comando VF di Messina per dare maggiore supporto alle operazioni navali) nel raggiungere il natante in difficoltà, non si è potuto fare nulla per salvarlo dal rogo ed è affondato poco prima dell’arrivo dei soccorsi. Tutto l’equipaggio è stato tratto in salvo. Sul punto dell’accaduto vi erano anche le vedette della Capitaneria di Porto. La squadra VF ha ripreso gli ormeggi intorno alle ore 12.