imbroglio-al-gf-vip,-spunta-il-video-clamoroso-che-smaschera-tutto:-alex-belli-squalificato,-fan-furiosi.-guarda

Alex Belli a rischio squalifica dal GF Vip: rischia di lasciare la casa. Accusa gravissima, il video lo incastra. Alex Belli è a serio rischio squalifica all’interno del Grande Fratello Vip 2021. Durante la puntata andata in onda ieri sera, infatti, ci sono stati davvero tantissimi colpi di scena ma, come sappiamo, ci sono tantissime immagini che 24 ore su 24 vedono i nostri amati concorrenti e protagonisti sotto la lente d’ingrandimento tutti i giorni in ogni istante.

Anche quando meno se lo aspettano, anche quando se ne dimenticano o pensano di non esserlo. È di fatto successo al marito di Delia quando, con un vero e proprio gesto fulmineo, ha ben pensato di andare a controllare se dovesse andare a fare le nomination in maniera palese o al contrario dovesse andare in confessionale. Insomma uno tra i concorrenti più amati del GF Vip potrebbe essere davvero squalificato. ( continua dopo la foto)

Il video lo incastra sul più bello e lo coglie in flagrante: ecco il video che viene ripreso da tutti ed in particolar modo da Giuseppe Porro, il quale chiede ai suoi fan e follower quale potrebbe essere secondo loro la punizione che dovrebbe avere il noto attore dal GF Vip. Le risposte, così come il video in questione, non sembrano proprio lasciare spazio a dubbi o perplessità di alcun genere.

Alex Belli squalificato Gf Vip? Video clamoroso

Ecco il video che di fatto incastra Alex Belli che, come si vede in maniera piuttosto chiara, ha di fatto scoperto prima di tutti gli altri in che modo avrebbe dovuto fare le nomination, se in maniera palese, ossia davanti a tutti gli altri concorrenti, oppure se al contrario avesse dovuto andare in confessionale. Insomma si vede chiaramente che Belli sta cercando di imbrogliare al GF Vip

In tal senso tutti i fan e follower di Giuseppe Porro hanno gridato allo scandalo ed allo stesso tempo hanno chiesto a gran voce di eliminarlo e di squalificarlo, facendolo uscire dalla casa del GF Vip 2021 in quanto non ha rispettato il regolamento che anche sotto questo punto di vista parla molto chiaro.Insomma, staremo a vedere se ci saranno o meno conseguenze per lui.