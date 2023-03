IMD abre inscrições para cursos gratuitos de computação e uso de celular para idosos

Ao todo, o projeto tem tem 66 vagas e é necessário ter acima de 60 anos para participar. Aulas serão aos sábados, de março a junho. Instituto Metrópole Digital (IMD), UFRN, Natal RN Rio Grande do Norte

Cícero Oliveira

Um projeto de extensão do Instituto Metrópole Digital (IMD), da UFRN, abriu inscrição para turmas de inclusão digital para idosos, com cursos de computação e uso de smartphone.

Ao todo, são 66 vagas ofertadas pelo projeto e os cursos são gratuitos.

A inscrição é feita presencialmente no dia 11 de março, a partir das 8h, na sede do IMD, no auditório B205. É necessário documento com foto para comprovar a idade – acima de 60 anos.

As vagas são abertas para qualquer pessoa que esteja dentro do perfil, independente de vínculo com a UFRN.

As aulas acontecerão aos sábados, no próprio Instituto, de 25 de março a 3 de junho.

Cursos e horários

O projeto vai contar com dois cursos, sendo um deles o de Computação, que terá duas turmas com 12 vagas cada uma. O horário da Turma 1 será das 8h30 às 10h, e o horário da Turma 2, das 10h30 às 12h.

Os participantes irão aprender o passo a passo do uso do computador, da internet e do Google Drive, dentre outras ferramentas virtuais do dia a dia.

O outro curso é o de Smartphone, que terá três turmas abertas para o semestre, com 14 vagas cada uma. Os horários são os seguintes: Turma 1, das 8h30 às 10h, Turma 2, das 8h30 às 10h, e Turma 3, das 10h30 às 12h.

As aulas ministradas terão o foco em assuntos como o uso do WhatsApp, Instagram e central de controle do celular.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vito Califano