Immigrazione irregolare, whistleblowing e class action: tutte le novità del CdM

Nella settimana in cui sono stati pubblicati il D.Lgs. n. 19/2023 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere e la L. 17/2023 di conversione del D.L. 2/2023 con misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, il Consiglio dei ministri ha varato il c.d. Decreto immigrazione e ha approvato in via definitiva alcuni D.Lgs., tra cui quello in tema di class action e sul whistleblowing. Convertiti in legge il D.L. 3/2023 sugli eventi calamitosi e il D.L. 5/2023 sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. In Commissione via libera al ddl in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza, che a breve approderà all’Assemblea della Camera.

Ufficio Stampa