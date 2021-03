Immunità di gregge Italia: quanti vaccinati ci vorranno? Quando finirà la pandemia?

Immunità di gregge Italia: quando finirà la pandemia? Quando le persone vaccinate saranno sufficienti a far terminare l’epidemia?

Immunità di gregge: quando l’Italia avrà un numero di vaccinati utile a far terminare la pandemia?

Questa domanda gira nella testa degli italiani da alcuni mesi, da ancor prima che si fosse somministrata la prima dose di vaccino in Italia.

Quanti vaccinati?

Il numero preciso è difficile da calcolare perchè non esistono parametri precisi.

Diversi esperti hanno attestati nel 70% della popolazione il limite sufficiente a contrastare la propagazione della pandemia.

Recentemente però l’immunologo Anthony Fauci ha attestato sull’80% della popolazione il limite utile al raggiungimento dell’immunità.

Rispetto la popolazione italiana questo vorrebbe dire aver vaccinato:

42 milioni di persone per il 70%;

48 milioni di persone per l’80%.

Paesi non sono compartimenti stagni.

Questi numeri, già incerti, perdono ancor più di significato in quanto in un sistema globalizzato come il nostro non possiamo ragionare di percentuali di popolazione come se quest’ultima si muovesse in un compartimento stagno.

Lo scambio con altre popolazioni, naturale e continuo anche alla luce di queste restrizioni vigenti, non permette di ragionare come paese ma come comunità mondiale.

