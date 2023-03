Impasse entre prefeitura e fundação deixa crianças sem transporte em Taquaritinga, SP

Cerca de 95 estudantes enfrentam dificuldades para chegar à Fundação Edmilson desde que transporte foi cortado no início de 2023. Prefeitura diz que precisa formalizar convênio. Em Taquaritinga, SP, alunos atendidos por fundação ficam sem transporte da prefeitura

Um impasse em Taquaritinga (SP) tem prejudicado cerca de 95 alunos atendidos pela Fundação Edmilson. O transporte para crianças e adolescentes irem até o espaço foi interrompido pela prefeitura no começo de 2023 e muita gente vem perdendo aula por causa disso.

Mãe de duas crianças que frequentam a instituição, a designer de sobrancelha Thalia Costa não tem como levar os filhos desde o início do ano para as atividades de esporte e artes.

“Para mim trazer é complicado por causa da gasolina, não tenho como deixar o bebê em casa. Se eu trazer também, eu vou ter que trazer, depois deixar um em casa, depois voltar, e vai ser aquela luta. Depois disso ainda tem a escola. Eu tenho que preparar o almoço, levar para a escola”, diz.

A Fundação Edmilson José Gomes de Moraes é uma iniciativa do ex-jogador de futebol Edmilson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. O projeto funciona na área do campinho em que ele brincava na infância em Taquaritinga, cidade natal dele.

Desde 2005, crianças e adolescentes com idades de 5 a 17 anos participam de atividades esportivas e culturais. É tudo de graça, no contraturno do horário da escola.

O transporte para os alunos que moram longe do lugar foi fornecido até 2022 pela prefeitura. Mas, no começo de 2023, foi suspenso.

A catadora de recicláveis Marta Santos se orgulha das fotos da neta, campeã de karatê e aluna da fundação. Agora, a avó conta com caronas para que e menina possa continuar treinando.

“Desde os 6 anos quando ela entrou aqui que ela se identificou com o karatê, ela se desenvolveu, é outra criança. É educada. Se ela não vir, eu não sei. Tanto ela como eu estamos tristes, porque aqui as crianças aprendem muito”, afirma Marta.

A faxineira Luciana Teles de Aragão tem contratado um mototáxi para levar o filho À fundação e não perder o trabalho. Mas ela fica preocupada com o trânsito.

“Ele vem de moto, vai e volta, então acho muito arriscado mandar ele de moto”, diz.

O que dizem a prefeitura e a fundação

O secretário de Educação de Taquaritinga, Helder de Carvalho, afirma que nunca houve um contrato de convênio para o transporte dos alunos e isso resultou na decisão de suspender o serviço.

“Constatamos que ele estava sendo feito de maneira inadequada através da Secretaria da Educação e não havia uma formalização, não houve um pedido formal da fundação para fazer um convenio com a prefeitura. A gente não pode fazer uma transferência de bens públicos para o privado sem uma formalização e isso não existia”, diz Helder.

Ainda segundo o secretário, a prefeitura está disposta a encontrar uma solução.

“Quando eu entrei em contato com a fundação, naquele momento eu expliquei essa questão legal. Eu disse para a associação fazer um levantamento de custos desse transporte. Eles fizeram para ver se poderia arcar ou não e pedi para fazer um projeto, um convênio, para fazer a formalização com a prefeitura.”

A diretora-geral da Fundação Edmilson, Siméia Moraes, diz que a instituição está discutindo com a prefeitura o melhor caminho para que o transporte seja restabelecido.

O nosso plano é buscar entender com o município quais são os caminhos, se é através da Assistência Social. Nós não nos preparamos para esse corte, então a gente precisa realmente se unir com o município e buscar formalizar. Como eu disse, vinha acontecendo essa parceria amigável há muitos anos e estava tudo bem até então. A gente agora entendendo o lado de ser privado, o que nós queremos como instituição é buscar o melhor caminho”, afirma.

