impastatrice-planetaria:-utilizzi-in-cucina

Gli elettrodomestici e apparecchi che si trovano in cucina sono tantissimi e ognuno ha la sua funzione. Uno dei più apprezzati è sicuramente l‘impastatrice planetaria che agevola il lavoro permettendo di preparare tantissime ricette. Vediamo i modelli migliori e le offerte.

Impastatrice planetaria: modelli

Uno degli elettrodomestici maggiormente apprezzati che si trova in moltissime case degli italiani. L’impastatrice planetaria, come dice il nome del prodotto, impasta, monta e miscela i vari ingredienti in modo da preparare piatti buonissimi. Prepara vari impasti, quali pane, pasta e pizza, ma anche dolci. Si chiama in questo modo in quanto in questo apparecchio il braccio muove la frusta seguendo la traiettoria simile ai pianeti, da qui il nome di planetaria, appunto.

Inoltre, usarla permette di risparmiare tempo, fatica, ma anche fatica, con prodotti e piatti che sono di ottima qualità. Considerando che in commercio si trovano tantissimi modelli d’impastatrice planetaria, bisogna capire quale sia il prototipo più adatto in base alle esigenze e bisogni di ognuno. Tra i vari modelli, è importante anche valutare la capacità della ciotola, le dimensioni e il materiale.

I modelli variano anche in base alle dimensioni e al tipo di design.

In alcuni casi, l’impastatrice planetaria può anche essere un complemento o elemento d’arredo. Ci sono modelli che si differenziano in base al peso e alla velocità. Alcune delle tipologie migliori hanno dalle 6 alle 7 velocità diverse in modo da preparare qualsiasi tipo d’impasto.

I modelli variano anche in base al prezzo che può variare dai 50 € per un modello basic sino a 1000 Euro in caso di una tipologia professionale maggiormente sofisticata, con tantissimi accessori e la cottura a induzione.

Impastatrice planetaria: ricette

In base agli accessori che sono dati in dotazione, permette di realizzare qualsiasi tipo di piatto: dalla pizza ai dolci sino alla focaccia, ecc. Usarla è molto semplice, perché basta scegliere il tipo di ricetta che si vuole preparare, mescolare i vari ingredienti e lasciarla lavorare. Qui è possibile trovare alcune ricette per cucinare piatti sfiziosi e gustosi.

Per chi vuole preparare una pizza con l’impastatrice planetaria, ecco la ricetta e gli ingredienti:

1 kg di farina

Acqua tiepida

Lievito di birra

Sale

2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva.

In una tazza bisogna sciogliere il lievito con l’acqua tiepida, versare la farina nella ciotola in alluminio della planetaria aggiungendo a poco il liquido. Montare le spirali nel braccio azionando alla minima velocità. Bisogna aggiungere l’acqua e non appena si assorbe aumentare la potenza. Si aggiunge l’olio e il sale e impastare il composto per 20 minuti. Bisogna sistemare il panetto in una ciotola infarinata, coprire con canovaccio e lasciare lievitare per circa 3 ore.

Oltre alla pizza, è possibile anche preparare il pane, i dolci, come la crostata o i biscotti di frolla. Per una festa o una cerimonia, è possibile usare l’impastatrice planetaria per cucinare per tante persone. Sono varie le ricette che si possono preparare a seconda dei gusti di ognuno.

Impastatrice planetaria Amazon

Per coloro che vogliono questo elettrodomestico per agevolare nella preparazione delle varie ricette e piatti, sono vari i modelli d’impastatrice planetaria che è possibile comprare approfittando di offerte e prezzi da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sull’immagine si possono visualizzare varie informazioni in merito. La classifica qui presente offre i migliori modelli che sono scelti e apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Impastatrice Howork 1500 watt impastatrice planetaria

Un modello da 6 velocità con ciotola in acciaio inox da 6 litri. Una impastatrice da cucina di colore nero da 1500 watt. Dotata di gancio per frusta, accessori. Ha un motore molto potente. Dotata di ciotola per impastare e doppia maniglia per trasportare più facilmente e usarla in modo semplice. Un modello che permette di preparare varie ricette. In vendita con il 26% di sconto.

2)Impastatrice planetaria Phisinic

Un robot da cucina multifunzione realizzato in metallo di colore rosso con capacità da 6 litri e potenza da 1800 watt. La ciotola è in acciaio con due manici molto comodi e resistenti. Dispone di 4 piedini antiscivolo in modo da mantenere la stabilità. Un modello che è perfetto da regalare e adatto anche alla famiglia e amici. Dotato di ben 6 accessori in modo da preparare qualsiasi tipo di alimento, quali muffin, pasticcini, biscotti. Permette di svolgere varie attività, tra cui tagliare la carne e le verdure. Disponibile nei colori nero e rosso. In vendita con il 18% di sconto.

3)Bosch MUM54A00 planetaria robot

Un modello dal motore potente da 900 watt. Permette di ottenere risultati rapidi, anche con impasti difficili da lavorare. Dispone di una ciotola in acciaio inox della capienza di 3 litri. Ha 7 impostazioni di velocità e sfrutta la funzione Pulse. Mescola muovendosi su tre dimensioni per garantire risultati veloci e ottimi. Ha lo sconto del 45%. Un prodotto Amazon’s Choice.

Con l’impastatrice planetaria si possono fare tantissime cose, come la pasta di zucchero.