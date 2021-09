Impasto allo yogurt: ricetta base e 10 idee per dolci allo yogurt facili e veloci!

Quanto è utile e versatile lo yogurt nella preparazione dei dolci? Moltissimo! È leggero e dal gusto delicato, ma soprattutto ha una caratteristica perfetta per la riuscita degli impasti: agevola la lievitazione. Ne basta anche solo un cucchiaino per rendere gli impasti dei dolci (ma anche di pane e focacce) ancora più soffici. Per questo motivo ho voluto creare un impasto allo yogurt che potesse servire per preparare in casa tantissimi dolci diversi in modo facile e veloce!

Aggiungendo due vasetti di yogurt bianco a farina, uova, zucchero, olio di semi e lievito ho ottenuto un impasto base super versatile con cui ho realizzato torte, ciambelloni, muffin, pancake e persino frittelle! Tutti “esperimenti” riusciti e che replicherò sicuramente.

Per questo impasto allo yogurt io ho scelto lo yogurt bianco, per un gusto delicato che accontenta tutti. Ma cambiando gusto dello yogurt possiamo dare un sapore sempre diverso alle nostre colazioni e merende. Non solo: possiamo anche preparare una golosa versione al cioccolato del nostro impasto base, semplicemente aggiungendo agli altri ingredienti 30 g di cacao amaro. È così che ho preparato i Muffin allo yogurt e cioccolato e la Torta allo yogurt cioccolato e pere.

Con questo impasto allo yogurt per mille dolci possiamo davvero scatenare la fantasia: io sono andata sul classico con la Torta soffice allo yogurt, la Ciambella allo yogurt e il Plumcake allo yogurt, ma ho provato anche qualcosa di più particolare come la Torta allo yogurt cocco e Nutella e le Frittelle allo yogurt… ebbene sì! Questo impasto base è perfetto anche per friggere delle frittelline dolci squisite, da decorare con zucchero a velo e portare in tavola magari a Carnevale, per la gioia di grandi e bambini!

E non è finita qua: vedremo insieme anche come preparare una Torta di mele allo yogurt e i Pancake allo yogurt, soffici e delicati, perfetti da guarnire in tanti modi e gustare a colazione.

Qualche piccolo consiglio prima di metterci all’opera: queste sono tutte ricette senza burro, quindi se vogliamo renderle adatte anche a chi è intollerante al lattosio, ci basta usare uno yogurt senza lattosio. Le vogliamo senza glutine? Sostituiamo i 300 g di farina con 200 g di farina di riso e 120 g di amido di mais o fecola di patate.

Che ne dite adesso di vedere insieme come preparare il mio impasto allo yogurt per mille dolci? Scopriamo ingredienti e procedimento di ciascuna ricetta e poi mi raccomando: scrivetemi nei commenti le vostre idee e i vostri pareri!

