impennata-del-prezzo-di-terra-(luna).-cosa-succede-al-mercato-crypto,-momento-di-comprare?

Terra (LUNA) in forte rialzo con un +17% registrato nelle ultime 24 ore mentre l’intero mercato delle criptovalute appare in evidente ripresa

Un momento di rapida crescita quello che sta vivendo la crypto di governance Terra (LUNA) che nelle scorse ore ha registrato un aumento di prezzo persino più marcato di quello che ha interessato gli altri token in un momento di ripresa dell’intero mercato delle criptovalute.

LUNA, il token di governance alle spalle del quale vi è il network in rapida crescita Terra, ha infatti registrato un’impennata di prezzo, passando dai 76,44 dollari al record giornaliero raggiunto in queste ore di 91,6 dollari.

Al momento la crypto LUNA risulta ancora in aumento nonostante una breve correzione dal suo massimo intraday, segnando un incremento del +17,2% al momento della stesura di questo articolo, che ha portato il prezzo intorno agli 88,5 dollari.

LUNA ottava cripto per capitalizzazione di mercato

Nella giornata di oggi la crypto LUNA ha messo a segno anche un altro traguardo, ottenendo, coi suoi 31,5 miliardi di dollari, l’ottavo posto nella classifica tra le valute virtuali con la maggior capitalizzazione di mercato. Il nono posto è occupato invece da Cardano ADA, con 31,3 miliardi.

Nelle ultime ore abbiamo anche potuto osservare un impressionante aumento del volume di scambi, che ha infatti registrato un +108% in 24 ore, superando così i 3,1 miliardi di dollari.

LUNA e le stable coin

Quando parliamo della crypto LUNA parliamo di uno dei token nativi della rete Terra, che comprende diverse stablecoin decentralizzate. La più conosciuta è TerraUSD (UST), che al contempo è la più importante stablecoin decentralizzata, seguita da DAI di MakerDAO.

Proprio ieri la stable coin ha raggiunto un altro traguardo, superando Binance USD (BUSD) in termini di capitalizzazione di mercato, ed è diventata in questo modo la terza stablecoin più grande dell’intero mercato, preceduta solo da Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Nel frattempo, mentre il mercato delle criptovalute dava il via ad una ripresa che vediamo ancora in questo momento, abbiamo assistito anche ad un aumento del prezzo di RUNE di Torochain del +15,6% nelle ultime 24 ore. Questo lo rende il secondo maggior ‘gainer’ della giornata, preceduto solo da LUNA. segue poi NEAR, il token nativo del Near Protocol, che ha visto un aumento di prezzo del +13%.

Prezzo Bitcoin ed Ethereum, cosa sta succedendo al resto del mercato crypto

Il prezzo di Bitcoin (BTC) era sceso nella giornata di lunedì ben al di sotto della soglia dei 40 mila dollari, sfondando poi anche quella dei 39 mila. Ora la prima crypto per capitalizzazione di mercato si trova in recupero del +4,52%, riportandosi sopra quota 40k, fino a 40.709 dollari al momento della stesura di questo articolo.

Allo stesso modo anche la seconda crypto per capitalizzazione sta recuperando terreno in queste ore. Il prezzo di Ethereum (ETH) infatti dopo aver subito un crollo di oltre 100 dollari in meno di un’ora nella mattinata di lunedì, è ora in crescita del +4,83% circa, ed è scambiato al momento della stampa intorno a 3.043 dollari.

In netto aumento, tra le dieci maggiori criptovalute, anche i prezzi di Binance Coin (BNB), Solana (SOL), e Avalanche (AVAX), tutte in crescita del +6% circa nelle ultime 24 ore.

