Impianti di interesse strategico nazionale: ok definitivo dalla Camera. Flussi migratori: in G.U. la L. 15/2023

Nella settimana in cui sono stati pubblicati il c.d. Decreto PNRR (D.L. 13/2023) e la legge di conversione del Milleproroghe 2023 (L. 14/2023), la Camera ha convertito in legge il Decreto impianti di interesse strategico nazionale. Ok definitivo anche per il ddl di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Al Senato, concluso l’esame del ddl con le deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane: a breve, quindi, approderà in Assemblea.

Vito Califano