Implantomat recensioni dei migliori impianti di Odontoiatria Clinica Generale

dentali sono una soluzione duratura per la sostituzione dei denti mancanti. Un impianto dentale è costituito da una vite di titanio, che viene inserita nell’osso della mascella o della mandibola, e una corona in ceramica, che viene ancorata alla vite di titanio per creare un dente artificiale che somiglia e funziona come un dente naturale.

I primi impianti dentali sono stati sviluppati negli anni ’50, ma sono diventati popolari solo negli ultimi decenni. Ciò è dovuto in parte ai miglioramenti nella tecnologia degli impianti dentali, che li hanno resi più affidabili e duraturi, e in parte alla crescente consapevolezza del pubblico sui benefici degli impianti rispetto alle protesi mobili.

Perché scegliere gli impianti dentali

La perdita di denti può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Le protesi mobili possono causare fastidi e disagio, possono essere difficili da mantenere pulite e possono limitare l’abilità di masticare e parlare correttamente. Gli impianti dentali offrono una soluzione più permanente e conveniente rispetto alle protesi mobili.

Gli impianti dentali sono anche una soluzione più salutare per la mascella e la mandibola, poiché l’osso può iniziare a restringersi quando manca un dente. Questo può causare un’infezione, un’infiammazione e un indebolimento osseo. Gli impianti dentali prevengono questi problemi poiché stimolano l’osso a crescere e a mantenersi forte.

Inoltre, gli impianti dentali sono esteticamente migliori rispetto alle protesi mobili, poiché sembrano e funzionano come denti naturali. Sono anche più comodi, in quanto non si muovono o si spostano mentre si mangia o si parla.

Come funzionano gli impianti dentali

La posizione dell’impianto dentale viene scelta con attenzione, poiché deve essere inserito in un’area in cui l’osso è abbastanza spesso e forte da supportare il peso del dente artificiale. In alcuni casi, l’osso può essere troppo sottile o troppo debole, e in questo caso potrebbe essere necessario un innesto osseo per rafforzare l’area.

Il processo di inserimento dell’impianto dentale è generalmente fatto in due fasi. Durante la prima fase, viene inserita la vite di titanio nell’osso della mascella o della mandibola. Dopo questa procedura, può essere necessario attendere alcune settimane o mesi per consentire all’osso di guarire e crescere intorno all’impianto.

Durante la seconda fase, viene applicata la corona in ceramica sull’impianto dentale. La corona viene creata su misura per adattarsi alla forma e alla dimensione della mascella o della mandibola del paziente, così da garantire una perfetta vestibilità.

Risultati e mantenimento

Dopo l’inserimento degli impianti dentali, i pazienti possono notare un miglioramento

