Impossibile dimenticare la splendida Rhonda in “Melrose Place”: dopo quasi 30 anni si mostra così, impressionante!

Impossibile dimenticare la splendida Rhonda nella serie tv “Melrose Place”: dopo quasi 30 anni si mostra così, impressionante! (Fonte Youtube)

È stata una delle serie tv più amate di sempre. Le storie dei protagonisti hanno tenuto incollate alla tv intere generazioni! Parliamo di Melrose Place, la serie tv statunitense, trasmessa negli Usa dal 1992 al 1999 ( in Italia dal 1993 al 2000). Si tratta della seconda serie del franchise di Beverly Hills 90210, girata a Santa Clarita in California.

E tra i protagonisti della seguitissima serie c’era anche lei, Rhonda Blair Haggard. A interpretarla è stata l’attrice Vanessa Williams. Siete curiosi di vedere come è diventata dopo tutti questi anni? Ecco come si mostra oggi sui suoi canali social?

Ricordate Rhonda di Melrose Place? Ecco l’attrice oggi, dopo ben tanti anni

Ricordate Rhonda Blair di Melrose Place? L’esuberante istruttrice di aerobica è stata una dei protagonisti della serie tv statunitense, ma il suo personaggio ha fatto parte soltanto della prima stagione. Molto amica di vari inquilini, in particolare Matt ed Alison, ha una storia d’amore inizialmente turbolenta con Terrence Haggard: la coppia avrà due bambini, Amanda e Terrence Jr.

Ad interpretare il ruolo di Rhonda è l’attrice statunitense Vanessa A. Williams, che ha recitato in Melrose Place nel 1992. In tv, l’abbiamo vista in diverse serie tv famose come Law & Order e Chigago Hope, ma siete curiosi di vederla come è oggi? Sono passati quasi 30 anni ed oggi l’attrice ha 58 anni. Ecco alcune immagini pubblicate da lei sui suoi canali social:

Eh si, davvero incredibile: sembra che il tempo non sia mai passato per la meravigliosa attrice, oggi mamma di tre bambini.

Un vero e proprio tuffo nel passato quello fatto oggi. E voi, avete mai visto questa serie tv cult? Non è mai troppo tardi per iniziare!