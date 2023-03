Imposto de Renda 2023: Receita espera receber até 727 mil declarações no Vale e região

Órgão divulgou na última semana as regras do IR 2023, cujo prazo de entrega de declarações vai de 15 de março até 31 de maio. Programa será liberado somente no início desse período. Imposto de renda

Marcelo Casal/Agência Brasil

A Receita Federal informou que espera receber entre 708 e 727 mil declarações do Imposto de Renda (IR) neste ano entre os contribuintes de cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região bragantina.

A projeção indica um aumento de mais de 7% com relação ao ano anterior, quando 674 mil declarações foram entregues no prazo .

Segundo o Fisco, a explicação para o aumento no número de declarações a serem recebidas é a ausência da correção da tabela do IR. Sem a correção, mais pessoas físicas passam a declarar caso tenham recebido aumento de remuneração.

Em todo o país são esperadas de 38,5 milhões a 39,5 milhões de declarações, relativas aos dados gerados em 2022.

É obrigado a declarar IR em 2023:

quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado;

contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

quem obteve, em qualquer mês de 2022, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

quem teve, em 2022, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022.

A Receita Federal anunciou as regras para a declaração do Imposto de Renda deste ano

Prazo de entrega

O prazo de entrega da declaração anual de ajuste das pessoas físicas vai de 15 de março até 31 de maio. O programa gerador será disponibilizado somente no início do prazo.

De acordo com o supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, o prazo estendido neste ano, de 15 de março até 31 de maio, será mantido nos próximos anos. Até então, o prazo começava no começo de março e ia até o final de abril.

A rapidez na entrega da declaração é importante para quem busca receber as restituições do IR mais rápido, mas também o formato escolhido e a forma de recebimento.

Geralmente, os primeiros lotes são compostos por contribuintes com preferência no recebimento dos valores. São eles:

idosos acima de 80 anos;

idosos entre entre 60 e 79 anos;

contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Em 2023, entretanto, quem apresentar a declaração pré-preenchida, ou receber as restituições via PIX, terá prioridade no recebimento das restituições.

Veja a expectativa de declarações de cada cidade da região:

APARECIDA – entre 6.366 e 6.531

ARAPEÍ – entre 164 e 168

AREIAS – entre 346 e 355

ATIBAI A – entre 41.884 e 42.972

BANANAL – entre 1.387 e 1.424

BOM JESUS DOS PERDÕES – entre 4.633 e 4.754

BRAGANÇA PAULISTA – entre 43.950 e 45.092

CAÇAPAVA – 23.590 e 24.203

CACHOEIRA PAULISTA – entre 6.460 e 6.628

CAMPOS DO JORDÃO – entre 8.689 e 8.914

CANAS – entre 582 e 597

CARAGUATATUBA – 27.236 e 27.944

CRUZEIRO – entre 17.142 e 17.587

CUNHA – entre 2.246 e 2.305

GUARATINGUETÁ – entre 29.498 e 30.265

IGARATÁ – entre 1.606 e 1.648

ILHABELA – entre 7.979 e 8.186

JACAREÍ – entre 62.387 e 64.007

JAMBEIRO – entre 1.199 e 1.230

JOANÓPOLIS – entre 1.842 e 1.889

LAGOINHA – entre 683 e 701

LAVRINHAS – entre 1.183 e 1.213

LORENA – entre 18.877 e 19.367

MONTEIRO LOBATO – entre 553 e 567

NATIVIDADE DA SERRA – entre 724 e 743

NAZARÉ PAULISTA – entre 2.415 e 2.478

PARAIBUNA – entre 2.738 e 2.809

PINDAMONHANGABA – entre 36.800 e 37.755

PIQUETE – entre 2.545 e 2.611

PIRACAIA – entre 5.478 e 5.621

POTIM – entre 1.643 e 1.686

QUELUZ – entre 1.205 e 1.236

REDENÇÃO DA SERRA – entre 398 e 409

ROSEIRA – entre 1.824 e 1.871

SANTA BRANCA – entre 2.301 e 2.361

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL – entre 982 e 1.007

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – entre 1.515 e 1.554

SÃO JOSÉ DO BARREIRO – entre 369 e 379

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – entre 206.709 e 212.078

SAO LUIZ DO PARAITINGA – entre 1.564 e 1.605

SÃO SEBASTIÃO – entre 16.417 e 16.844

SILVEIRAS – entre 581 e 596

TAUBATÉ- entre 83.598 e 85.770

TREMEMBÉ – entre 10.033 e 10.293

UBATUBA – entre 17.128 e 17.573

VARGEM – entre 1.431 e 1.468

