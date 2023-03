Imposto de Renda: Receita prevê pagar R$ 3,9 milhões na região de Campinas em lote de restituição

Depósitos serão realizados para 1,6 mil contribuintes de oito cidades em 31 de março. Valores são referentes a anos anteriores. Há contemplados de grupos prioritários e não prioritários. Receita Federal liberou a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de março

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (31) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de março, mas com valores referentes a anos anteriores. Ao todo, a Receita prevê pagar R$ 3.969.628,37 para 1.692 contribuintes de oito cidades da região de Campinas (SP). Já as restituições referentes ao IRPF 2023 começarão em 31 de maio (veja abaixo detalhes).

O crédito bancário para o lote atual será feito no dia 31 de março, diretamente na conta bancária informada na declaração.

Entre os beneficiários, estão os que têm prioridade legal, como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Há, ainda, contribuintes não prioritários que serão beneficiados.

Consultas sobre a lista de contemplados ocorrem através:

da página da Receita na internet: clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”;

do aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

A gerência de Campinas abrange oito cidades – a metrópole e mais Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Paulínia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Do total pago pela Receita, a maior parte refere-se a restituições de declarações entregues em 2022. Há também valores de anos anteriores, do período de 2008 a 2021 (veja detalhes na tabela abaixo).

Restituições do IR 2023

Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2023 começarão em 31 de maio e serão feitos em cinco lotes, informou a Receita Federal. O prazo para entrega das declarações começou no dia 15 de março.

Veja as datas dos pagamentos:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Algumas categorias de contribuintes têm prioridade legal no recebimento da restituição. São elas:

contribuintes com 60 anos ou mais, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos;

portadores de deficiência física, mental ou moléstia grave;

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Em seguida, vêm os pagamentos para contribuintes que adotarem o modelo pré-preenchido, ou que optarem por receber a restituição via PIX (sistema de transferências em tempo real). Essa foi uma novidade trazida pelo Fisco neste ano.

A partir daí, segundo as regras da Receita, a prioridade do pagamento acontece pela data de entrega da declaração do Imposto de Renda — ou seja, quanto mais cedo o documento for enviado ao Fisco, maior a chance de o contribuinte receber um eventual valor de imposto a restituir já nos primeiros lotes.

O que fazer se o dinheiro não for depositado?

Se o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Malha fina

Mais de 1 milhão de contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda, segundo dados divulgados pela Receita Federal. Ao todo, segundo o fisco, foram entregues 38.188.642 declarações até setembro.

O contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina”.

Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal, no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). É necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Veja o passo a passo do extrato do IR

As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão, ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.

