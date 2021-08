in-aeroporto,-al-parco,-in-spiaggia:-ecco-fin-dove-arriva-il-food-delivery

In tempi di lockdown e di limitazioni è semplice: ordiniamo il cibo e aspettiamo che un rider in bici ce lo consegni a casa. Ma ora che ci si può muovere e spostare, fra le quattro mura domestiche stiamo molto meno, alcuni quasi niente. Ecco, quindi, che il food delivery ci raggiunge ovunque siamo, con la pizza fumante o il poke dal sapore tropicale: al gate dell’aeroporto, al parco cittadino mentre facciamo una pausa, sulla spiaggia che abbiamo eletto luogo di vacanza. È la nuova frontiera della consegna: non più solo a domicilio, ma ovunque ci troviamo. Qui qualche esempio.

Al gate dell’aeroporto

Se lo stomaco inizia a brontolare mentre ci troviamo al gate in attesa di essere imbarcati, noi viaggiatori di passaggio dall’aeroporto internazionale di Los Angeles non dobbiamo far altro che andare online e ordinare. Grazie al programma Lax Order Now nel giro di pochi minuti possiamo ritirare quanto scelto in vari punti della struttura. Per il momento il servizio funziona in soli due terminal su otto, ma a breve sarà disponibile un vero e proprio servizio di delivery in tutti, che raggiunge direttamente i viaggiatori senza farli spostare di un centimetro da dove sono.

In spiaggia

A dare una grossa spinta alle consegne sotto l’ombrellone è stata la necessità di distanziamento nata nell’estate del 2020, nei mesi più caldi della pandemia. Gli stabilimenti balneari che permettono ai loro clienti di ordinare il pranzo e riceverlo direttamente alla sdraio sono parecchi, da Riccione (è stata emessa un’ordinanza ad hoc) al Camping Village Baia Blu La Tortuga in provincia di Sassari, dove basta mandare un messaggio su Whatsapp. A Ostia c’è lo street food di mare proposto da La Friggitoria On The Beach, con consegna all’ombrellone, mentre tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è attivo Ortago (che porta persino la grigliata in spiaggia) e nella zona di Senigallia si può contare sull’app Dasporto Beach.

Al parco

Il portale di delivery di qualità Cosaporto ha lanciato per l’estate un servizio dedicato ai pic-nic, che permette di ordinare delle box pensate per fare un pranzo sul prato e riceverle direttamente al parco in uno dei punti di ritiro stabiliti. Il servizio è attivo in varie città, da Milano a Roma, da Londra a Firenze. Sempre a Milano si possono ricevere al parco gli hamburger di Tripburger e di Fatto Bene, grazie allo speciale servizio di delivery open air.

In campeggio

La consegna arriva anche nella piazzola del campeggio, evitando a chi non ha voglia di doversi cimentare con la cucina da fornelletto. Succede, per esempio, al Camping Village & Resort Poljana in Croazia o al Camping Village Mediterraneo di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. In questo secondo caso è possibile fare anche la spesa online, oltre a ordinare pasti e gelati.

In barca

In occasione del Water World Music Festival che si è svolto in Sardegna il 25 luglio (un concerto galleggiante in cui il pubblico ha assistito agli show di Salmo, Bob Sinclair e Coez dalle barche), il portale Foodracers ha consegnato gli ordini direttamente sulle imbarcazioni. Invece delle classiche bici, i rider si sono spostati usando moto d’acqua.

The post In aeroporto, al parco, in spiaggia: ecco fin dove arriva il food delivery appeared first on Wired.