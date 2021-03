in-alabama-i-lavoratori-di-amazon-vogliono-creare-il-loro-primo-sindacato-negli-stati-uniti

Il voto dei seimila lavoratori nello stabilimento di Bessemer in Alabama potrebbe stabilire un punto di svolta epocale nelle relazioni industriali del colosso dell’ecommerce

(Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)

Il primo sindacato dei lavoratori di Amazon negli Stati Uniti potrebbe nascere martedì 30 marzo, a seguito di una votazione interna via email, arrivata all’ultimo giorno dopo sette settimane di svolgimento. Sarebbe un momento storico nelle relazioni fra azienda e dipendenti americani, ma servirà la maggioranza dei voti dei 6mila lavoratori dello stabilimento di Bessemer in Alabama. Là magazzinieri e autisti stanno conducendo una campagna contro le metriche di produttività stabilite in modo automatico, basate su due parametri, spiega The Verge: il tempo medio impiegato per svolgere una mansione (“takt time”) e quello trascorso senza maneggiare pacchi (“time off task”). Per chi non riesce a mantenere un ritmo sostenuto ci sarebbero ammonizioni e licenziamenti, dicono i lavoratori.

Amazon è il secondo maggior datore di lavoro negli Stati Uniti, impiega 800mila persone, e secondo gli osservatori il voto di Bessemer potrebbe influenzare l’intero settore logistico del Paese e non solo, in modo simile a quanto accaduto con la sindacalizzazione dell’industria dell’automobile nel 20esimo secolo. D’altro canto, l’azienda ha messo in atto una campagna per il no, nello stabilimento aperto appena un anno fa, parlando di sessioni di coaching, là dove i dipendenti riferiscono di “attacchi ai sindacati” o di rimproveri.

La questione ha richiamato l’interesse nazionale, non senza dettagli che hanno scosso l’opinione pubblica, come quando il senatore democratico Mark Pocan ha risposto su Twitter a Dave Clark, responsabile globale di Amazon Consumer: “Pagare i dipendenti 15 dollari all’ora non vi rende un ‘posto di lavoro progressista’ se colpite i sindacati e fate urinare i lavoratori nelle bottiglie”. Una bordata alla quale la stessa Amazon ha risposto “Davvero non crederete alla storia della pipì nelle bottiglie, vero?”, facendo riferimento alla vicenda rivelata da Vice: un documento interno all’azienda evidenziava la situazione di autisti ridotti a urinare nelle bottiglie a causa di insostenibili turne di consegne, che non consentivano neanche di avere tempo per una pausa in bagno.

Paying workers $15/hr doesn’t make you a “progressive workplace” when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) March 25, 2021

D’altra parte, nel 2020 Amazon ha registrato un fatturato di 386,1 miliardi di dollari, in crescita del 38% e nell’ultimo trimestre l’incremento è stato anche più marcato: +44%, per oltre 125 miliardi di dollari. Per questo a Bessemer sperano che il sindacato possa aiutarli a negoziare un salario più alto, mentre Jeff Bezos compete con Elon Musk per lo scettro di uomo più ricco del pianeta. Così, se l’agitazione nazionale di tutta la filiera avvenuta in Italia ha avuto eco fino a Seattle, anche in Germania i lavoratori stanno prendendo l’iniziativa. Il sindacato Verdi ha indetto uno sciopero di quattro giorni a partire da domenica sera in sei stabilimenti (Coblenza, Lipsia, Rheinberg, Werne e due località a Bad Hersfeld) per chiedere un aumento di stipendio del 4,5%. “Per Amazon quest’anno dovrebbe essere possibile”, ha detto un rappresentante all’agenzia Reuters.