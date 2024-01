In arrivo “Calamite”, Calamite” un viaggio emozionale attraverso anima e sentimenti

Il brano “Calamite” promette di essere un viaggio emozionale attraverso anima e sentimenti, con una profondità che colpisce nel cuore degli ascoltatori.

Federica Pento, talentuosa cantautrice abruzzese, sta infatti per regalarci un’esperienza musicale intensa con il suo prossimo singolo, “Calamite”. Non solo dotata vocalmente, ma anche di una bellezza che cattura l’attenzione di chiunque, Pento ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nell’industria musicale.

L’attesa del brano è palpabile, e l’artista non lascia nulla al caso per garantire che questa nuova produzione sia indimenticabile. Ma non è solo l’Italia ad attendere con ansia il suo debutto; il singolo, previsto per marzo, sarà lanciato anche in altri paesi del mondo, espandendo così l’influenza di Federica Pento a livello internazionale.

A contribuire al successo di “Calamite” è la collaborazione con un talentuoso autore e musicista, Elio Depasquale. Figlio d’arte, laureato in pianoforte jazz e composizione pop-rock, è un polistrumentista e produttore di grande esperienza che ha lavorato con tantissimi protagonisti della scena musicale, fra i quali Morgan, Teddy Reno, Sergio Cammariere e Malika Ayane. Il suo studio di registrazione a Pescara, la “Rec&Play”, è un punto di riferimento nel settore, e la sua presenza nella creazione di questo brano promette una qualità musicale eccezionale.

Il videoclip, parte integrante di questa opera d’arte musicale, è attualmente in fase di ultimazione e si prospetta coinvolgente e suggestivo. La protagonista di questo visivo spettacolare è Asia Maria Di Pietrantonio, una ballerina di straordinario talento. Con una formazione che integra la danza classica e contemporanea, Asia ha attraversato un percorso teorico e pratico all’accademia ACTS / école supérieure de danse contemporaine. Diplomata anche come insegnante di danza contemporanea con la Compagnia Barbarossa Danza di Firenze, la sua presenza nel videoclip promette di portare un elemento di grazia e potenza visiva alla storia musicale di Federica Pento.

L’attesa per il lancio di “Calamite” è palpabile, e l’entusiasmo cresce man mano che si avvicina il momento. Federica Pento non solo regalerà un brano avvincente, ma arricchirà l’esperienza con un videoclip che promette di essere un capolavoro visivo. Lasciamoci trasportare dalla magia di “Calamite” e dall’arte di Federica Pento, un talento da tenere d’occhio nella scena musicale contemporanea.

