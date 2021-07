in-arrivo-i-primi-tre-final-fantasy-in-versione-pixel-rimasterizzata

Appuntamento al 28 luglio su pc e il giorno seguente su smartphone Android e iPhone

(Foto: Square Enix)

I primi tre storici capitoli della saga Final Fantasy debutteranno a fine mese nella versione pixel rimasterizzata ossia con una grafica cubettosa bidimensionale che però gode di un miglioramento sia del gameplay sia della colonna sonora. Insomma, un restyling retrò solo nell’apparenza, ma che in realtà apre a un’esperienza molto interessante per gli appassionati dei titoli di Square Enix.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 28 luglio con la versione per pc che è attualmente già pre-ordinabile su Steam a un prezzo promozionale e il giorno successivo – il 29 luglio – anche per piattaforma mobile dunque per Android dal Play Store e per iPhone su App Store.

Oltre all’aggiornamento grafico in stile pixel art delle ambientazioni, degli oggetti e dei personaggi basati sui disegni originali di Kazuko Shibuya, è stata dunque rinnovata anche la colonna sonora dietro supervisione del compositore originale Nobuo Uematsu ed è stato modernizzato il gameplay con nuove opzioni come per esempio il combattimento automatico. A corollario, sono stati aggiunti dei contenuti extra come il bestiario, la galleria di immagini e il riproduttore musicale.

(Foto: Square Enix)

Vale la pena sottolineare che la storia dei giochi originali non cambia, ma per chi l’avesse già completata questo lancio rimane una buona occasione per rivivere la saga sotto una nuova veste e suono. Proprio il 28 luglio, Steam rimuoverà dallo store Final Fantasy 5 e 6 (non pixel rimasterizzati) facendo spazio ai nuovi arrivi.

I primi due Final Fantasy in versione pixel si potranno acquistare a un prezzo di 11,99 euro ciascuno (ora in sconto a 9,59 euro), mentre il terzo costa 17,99 euro (ora in sconto a 14,39 euro), ma è possibile già ordinare il bundle con i capitoli dal primo al settimo a un costo totale di 74,82 euro, con uno sconto del 22%.