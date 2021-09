in-arrivo-il-nuovo-kindle-paperwhite-2021,-anche-in-edizione-signature

Doppia novità in casa Amazon con i due rinnovati modelli di Kindle Paperwhite, in versione standard e in Signature Edition. Pensati per una lettura confortevole in ogni condizione, i nuovi due lettori di ebook sono dotati di una scheda tecnica di alto livello, illuminazione migliorata e batteria di lunga durata. Inoltre, il modello in edizione speciale mette sul piatto funzioni esclusive.

Tra le maggiori differenze con la generazione precedente c’è una diagonale di schermo più ampia che da 6 pollici arriva fino a 6,8 pollici, circondata da una cornice più discreta di appena 10,2 millimetri. Dotato di una densità di 300 pixel per pollice quadrato, il display antiriflesso è pensato per una resa ottimale anche con luce solare diretta contro, per esempio per chi vuole leggere in viaggio o in movimento. È inoltre possibile regolare la tonalità della luce e sfruttare la modalità bianco su nero per non affaticare gli occhi. La batteria dura 10 settimane e può essere ricaricata via usb type-c in 2,5 ore e non manca la certificazione IPx8 che consente al lettore di sopravvivere a tuffi indesiderati in piscina, mare o nella vasca da bagno.

L’interfaccia è stata rinfrescata con un nuovo menu di navigazione per muoversi dalla schermata home al libro (e viceversa) e una libreria personale con filtri e classificazioni per ordinare la propria collezione in modo più ottimizzato. Inoltre, è stata semplificata la configurazione sull’app Kindle per iOs e Android per associare lo smartphone in breve tempo e richiamare le impostazioni per regolare la luminosità oppure per attivare le modalità scure o aereo toccando in qualsiasi punto dello schermo.

Tre le differenze sostanziali della versione Kindle Paperwhite Signature Edition che è dotato di un sensore che regola in automatico il livello di illuminazione in base alle condizioni di luce presenti, può ricaricare la batteria anche in modalità wireless, senza cavo e offre una memoria da 32 gb invece che gli 8 gb della versione standard. Entrambe le versioni sono in total black.

Il prezzo di Kindle Paperwhite con 8 gb di memoria è di 139.99 euro, mentre Kindle Paperwhite Signature Edition da 32 gb costa 189.99 euro, con spedizioni previste rispettivamente dal 27 ottobre e 10 novembre. Contestualmente all’uscita si possono anche trovare le cover in pelle a 39.99 euro e tessuto a 29.99 euro nei colori nero, blu notte e lavanda.

